Больше всего прививок от гриппа поставили в Томске

СЕГОДНЯ 11:31 2018-09-18T11:59:24+03:00

После вакцинации иммунитет к гриппу вырабатывается через две недели. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Вакцинацию от гриппа прошли 25 100 жителей Томской области, из них 3 997 детей. Такие данные опубликовала пресс-служба администрации региона.

- Вакцинацию от гриппа прошел 16 991 житель города Томска, еще 8 109 вакцинированных приходится на районы области, - сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Елена Шаталова.

- Сейчас оптимальное время для посещения прививочного кабинета, так как основной наплыв желающих поставить прививку мы традиционно ожидаем в октябре, - добавила Шаталова.

После прививки иммунитет к гриппу вырабатывается через две недели. Она не исключает заболевания, однако является единственным способом защититься от тяжелых форм и осложнений гриппа.

Бесплатно вакцинироваться могут дети с шести месяцев, дошкольники, школьники, студенты, медики, работники образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пенсионеры, беременные женщины и призывники. Поставить прививку нужно в поликлинике по месту жительства.

Тем временем в регионе закрыли на карантин из-за ОРВИ 4 класса в трех школах Томска, Молчановского и Шегарского районов. Кроме того, в Молчановском районе также закрыли на карантин одну группу детского сада.

Задать вопросы по вакцинации, профилактике и лечению можно по телефонам горячей линии (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (бесплатный звонок с сотовых телефонов и для жителей Томской области). Она организована департаментом здравоохранения Томской области и работает круглосуточно.