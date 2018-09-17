Две жительницы Томска претендуют на два миллиона рублей и титул «Мисс Офис»

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-17T12:42:04+03:00

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В понедельник, 17 сентября стартует интернет-голосование за выход в финал Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис - 2018». В этом году две участницы из Томска допущены к голосованию на сайте конкурса.

Интернет-голосование продлится с 17 сентября по 7 октября на сайте конкурса, по итогам которого из 100 полуфиналисток России и ближайшего зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Эти красавицы поборются за главный приз конкурса – корону победительницы и 2 000 000 рублей от компании «Комус» (После налогообложения. Налог оплачивает организатор).

В этом году из Томска прошли кастинг:

1. Малышева Диана, инженер АО «НПФ «Микран»;

2. Сперкач Елизавета, менеджер проектов группы компаний DI Group.

Чтобы поддержать девушек, необходимо проголосовать на сайте конкурса. По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала. После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 – по итогам онлайн-голосования и 5 – по усмотрению оргкомитета. Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис – 2018», которое состоится 1 декабря в Москве.

Ведущие вечера: Максим Виторган, актер театра и кино, режиссер-постановщик, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.

Оценить неповторимый стиль, красоту, грацию и интеллект конкурсанток оргкомитет пригласил компетентное жюри. Председателем которого выступит бизнес-тренер, общественный деятель, писатель и публицист Ирина Хакамада.

В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

В программе вечера:

• Дефиле и творческие номера финалисток;

• Выступление артистов и музыкантов.

Всех участниц ждут сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое. А гостей вечеринки ожидает теплая предновогодняя атмосфера, фуршет, шампанское, выступление cover-групп, множество подарков и сюрпризов. Это событие невозможно пропустить!

«Мисс Офис» в цифрах:

Девятилетняя история проекта, который состоялся уже в 71 субъекте РФ и странах ближнего зарубежья, насчитывает более 80 000 участниц, около 250 из которых были награждены ценными призами, как победители различных номинаций. В 2018 году состоялись 36 региональных и зарубежных кастингов, было обработано более 28 000 анкет от соискательниц, на финальном шоу ожидается 1000 гостей и более 500 000 зрителей онлайн-трансляции.