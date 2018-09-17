В Томске начался отопительный сезон
Начальник департамента городского хозяйства администрации Томска Владимир Брюханцев сообщил, что отопительный сезон начался в городе с 17 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Иван Кляйн.
- Ожидаем полное восстановление режима к пятнице. В домах, подключенных к теплосетям, на которых пока продолжаются работы, отопление появится немного позже», — отметил Брюханцев.
Напомним, на 12 сентября тепло получили 52 детский сада и 16 школ.
Тем временем жители Ленинского района Томска рискуют остаться без отопления. Дело в том, что собственник котельной на Водяной, обеспечивающий теплом и горячей водой 300 многоквартирных домов и объектов социальной сферы, намерен разорвать контракт с компанией «ТомскРТС».
- При этом в преддверии предстоящего отопительного сезона конкурсным управляющим общества в ресурсоснабжающую организацию направлено уведомление о расторжении договорных отношений, посредством которых обеспечивается теплоснабжение жителей города, - сообщается на сайте прокуратуры Томской области.