В Томске начался отопительный сезон

СЕГОДНЯ 08:31 2018-09-17T08:32:16+03:00

Тепло в квартирах горожан должно появиться не позже пятницы

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Начальник департамента городского хозяйства администрации Томска Владимир Брюханцев сообщил, что отопительный сезон начался в городе с 17 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Иван Кляйн.

- Ожидаем полное восстановление режима к пятнице. В домах, подключенных к теплосетям, на которых пока продолжаются работы, отопление появится немного позже», — отметил Брюханцев.

Напомним, на 12 сентября тепло получили 52 детский сада и 16 школ.

Тем временем жители Ленинского района Томска рискуют остаться без отопления. Дело в том, что собственник котельной на Водяной, обеспечивающий теплом и горячей водой 300 многоквартирных домов и объектов социальной сферы, намерен разорвать контракт с компанией «ТомскРТС».

- При этом в преддверии предстоящего отопительного сезона конкурсным управляющим общества в ресурсоснабжающую организацию направлено уведомление о расторжении договорных отношений, посредством которых обеспечивается теплоснабжение жителей города, - сообщается на сайте прокуратуры Томской области.