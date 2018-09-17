Губернатор Томской области утвердил новые условия выдачи земельных участков многодетным семьям

СЕГОДНЯ 06:50 2018-09-17T06:52:21+03:00

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План мероприятий «Реализация комплекса мер по бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей» утвердил глава региона Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Дорожная карта» рассчитана до 2022 года. Она предполагает строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, формирование площадок под индивидуальное жилищное строительство и предоставление земельных участков многодетным семьям.

- Всего сегодня в нашей области 1473 многодетные семьи хотят получить землю для строительства домов. Больше всего их в областном центре - 960, в Томском районе - 275 и в Северске - 118. Конечно, получить землю все и сразу не смогут. Но к 2022 году проблему решим полностью. Семьи могут быть уверены: они получат не землю в чистом поле, а участок с дорогами и инженерными сетями», - подчеркнул Сергей Жвачкин.

В этом году участки выделили 21-й семье. Новая программа позволит предоставить их еще 83-м.

Напомним, губернатор дал поручение ускорить выдачу земельных участков многодетным после того, как томичка Наталья Журова пожаловалась президенту России, что стоит в очереди на получение земли 8 лет.

- В 2010 году я встала на очередь и была 735 в ней. В этом году я узнала, что отстояла половину очереди, то есть впереди меня еще 300 с лишним человек. Вопрос такой, сколько я еще должна простоять? 8 лет? 10 лет?, - спросила у главы государства отчаявшаяся мать.

Женщина всегда мечтала о большом частном доме, поэтому продвинуться в очереди на получение законной земли - дело принципа.