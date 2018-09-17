2018-09-17T05:35:17+03:00
Общество

Томичей предупреждают о штрафах за мусор на дачах

И об угрозах пожаров
Елена Чечнева
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Осенью вновь возникает опасность пожаров на землях сельхозназначения.Осенью вновь возникает опасность пожаров на землях сельхозназначения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Осенью вновь возникает опасность пожаров на землях сельхозназначения. Об этом жителей Томской области предупреждает региональное управление Россельхознадзора.

В частности, на своих участках запрещается выжигать сухую растительность, складировать мусор и, тем более, его сжигать. Кроме того, недопустимо оставлять на солнце тару с горючими жидкостями и бросать тлеющие спички и окурки.

- За невыполнение установленных требований предусмотрен штраф от 20 до 700 тысяч рублей, - отмечается в сообщении управления Россельхознадзора по Томской области.

- Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 должен знать каждый. - напоминает региональное МЧС России.

При вызове пожарных необходимо назвать точный адрес (район города, улицу, дом и номер квартиры, код для входа в подъезд), а также имя, фамилию и телефон лица, вызывающего пожарную охрану. Желательно указать место пожара (квартира, подъезд, подвал) и что горит (мусоропровод, почтовый ящик, кладовая и т.д.). Диспетчер может задать уточняющие вопросы.

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