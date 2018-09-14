2018-09-14T05:59:44+03:00
Наука

Томские ученые создали имплантант, который полностью растворяется в организме

Благодаря этому происходит полное восстановление пациента
Елена Чечнева
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покрытие имплантата позволяет нарастить свой костный материалпокрытие имплантата позволяет нарастить свой костный материалФото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты НИИ онкологии совместно с учеными ТПУ разработали материал для имплантантов, который не будет отторгаться человеческим организмом.

Изначально стояла задача разработать покрытие для имплантантов. Полимер, из которого они состоят, несовместим с жидкостями, следовательно, плохо приживается у больных. Физики обработали поверхность полимера плазмой, и имплантат стал восприниматься тканями организма как «свой».

- Это титановая сетка, интегрированная с биоразлагаемым композитом, который растворяется и замещается костной тканью. — сообщил доцент кафедры экспериментальной физики ТПУ Сергей Твердохлебов инновационному порталу Томской области. - В отличие от аналогов, покрытие имплантата позволяет нарастить свой костный материал, благодаря чему происходит полное восстановление пациента».

«Мы получили биодеградируемый материал, который будет растворяться в организме и замещаться костной тканью, — добавляет Сергей Твердохлебов. — Другие имплантаты — это вроде заплатки, а наш обрастает собственной костью, происходит полная регенерация".

Как показали исследования, через несколько месяцев после операции дефект у лабораторных животных восстанавливается, это хорошо видно на рентгенограмме.

Имплантаты предназначены для пациентов, перенесших переломы, а также тех, у кого повреждены кости из-за онкологического заболевания. Разработка прошла доклинические испытания, сейчас ученые готовят документы для клинического этапа. В случае успеха через пять лет имплантаты могут войти в рутинную клиническую практику и при этом будут доступными по цене.

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