Томичей приглашают на "Праздник хлеба" в Кожевниково

СЕГОДНЯ 05:20 2018-09-14T05:25:52+03:00

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Основная часть мероприятий пройдет в парке культуры села Кожевниково 15 сентября.

Гости праздника увидят конкурсы хлебопеков со всей области - «Праздничный каравай», «Хлебные чудеса», «Рецепты и традиции» и «Соломенное чудо». В это время на сцене выступят коллективы из Томска, Томской области и Новосибирска. Творческая программа начнется с реконструкции старинного русского обряда «завивание бороды», символизирующего окончание жатвы.

Кроме того, на празднике будут работать интерактивные площадки «Хлебобогатырь», «Здоровые хлеба земли Кожевниковской», «Жила бы деревня моя!», «Чудо-печь», «Школа маленьких пекарей». Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по засолке капусты, плетению оберегов, жатвенного венка и других сувениров. Сельские поселения Кожевниковского района презентуют национальные блюда татарской, немецкой, чувашской, украинской и русской кухни.

На мероприятии развернется продуктовая ярмарка производителей Томского, Первомайского, Колпашевского, Молчановского, Шегарского и Асиновского районов. На ней помимо хлеба можно будет приобрести свежие овощи и фрукты, натуральный мед, мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, куриные яйца, масло, разносолы, дикоросы, изделия мастеров декоративно-прикладного творчества.

Накануне, 14 сентября, в Кожевниковском техникуме агробизнеса состоится семинар для хлебопеков, на котором руководитель центра клинических исследований СибГМУ Юлия Самойлова проведет лекцию «Что мы знаем о хлебе?», а руководитель одной из пекарен Ольга Скворцова расскажет о традиционном русском хлебопечении на закваске. Также в техникуме пройдут мастер-классы по современным тенденциям оформления хлеба».