В Томской области в 1,5 раза выросли объемы древообрабатывающей промышленности
За 7 месяцев этого года в регионе в 1,5 раза выросло производство в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева. Такие данные разместил Томскстат, сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года.
При этом 80% произведенной продукции - изделия из дерева, то есть, продукция глубокой переработки древесины. Больше всего, вдвое, увеличился выпуск шпона. Производство пиломатериалов - на 25%. Кроме того, сохраняют свои позиции производители древесно-волокнистых идревесно-стружечных плит.
При этом, как сообщает департамент лесного хозяйства региона, в Томской области на днях начались лесопосадки.
В Кожевниковском и Тегульдетском районах восстановлением лесов займутся арендаторы. Они высадят посадочный материал с закрытой корневой системой. Такие саженцы лучше приживаются, быстрее растут и сохраняются. Также в дальнейшем использование такого материала позволит снизить материальные затраты на агроуход.