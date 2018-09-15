В Томской области в 1,5 раза выросли объемы древообрабатывающей промышленности

СЕГОДНЯ 09:38 2018-09-15T09:42:40+03:00

Из них 80% приходится на продукцию глубокой обработки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из них 80% приходится на продукцию глубокой обработки

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За 7 месяцев этого года в регионе в 1,5 раза выросло производство в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева. Такие данные разместил Томскстат, сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года.

При этом 80% произведенной продукции - изделия из дерева, то есть, продукция глубокой переработки древесины. Больше всего, вдвое, увеличился выпуск шпона. Производство пиломатериалов - на 25%. Кроме того, сохраняют свои позиции производители древесно-волокнистых идревесно-стружечных плит.

При этом, как сообщает департамент лесного хозяйства региона, в Томской области на днях начались лесопосадки.

В Кожевниковском и Тегульдетском районах восстановлением лесов займутся арендаторы. Они высадят посадочный материал с закрытой корневой системой. Такие саженцы лучше приживаются, быстрее растут и сохраняются. Также в дальнейшем использование такого материала позволит снизить материальные затраты на агроуход.