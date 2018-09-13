2018-09-13T05:33:05+03:00
Общество

Для уборочной кампании в Томской области выделили 32 миллиона и 33 единицы техники

В лидерах - Зырянский и Асиновский районы
Елена Чечнева
Поделиться:
Для оперативного проведения уборочной на льготных условиях в регион поставлены 33 единицы новой высокопроизводительной техники, еще 24 прибудут в ближайшие две неделиДля оперативного проведения уборочной на льготных условиях в регион поставлены 33 единицы новой высокопроизводительной техники, еще 24 прибудут в ближайшие две неделиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Областная администрация из-за низких темпов уборочной кампании выделила аграриям почти 32 миллиона рублей на компенсацию ГСМ, а также предоставила на льготных условиях 33 единицы новой техники.

По данным регионального департамента по социально-экономическому развитию села на 12 сентября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 29,4 % площадей.

В этом году темпы уборочной вдвое ниже прошлогодних из-за холодного начала лета. Даже в лидирующем по темпам полевых работ Красноярском крае урожай убран с 33,6 % посевов. В Томской области быстрее всех Зырянский и Асиновский районы, где обмолочена почти половина посевов (53,6 % и 49,4 % соответственно). В Первомайском план выполнен на 43 %, в Томском — на 37,3, в Кривошеинском — 27,3, Шегарском — 20,3, Кожевниковском — 18,2%. В целом из 108 сельхозпредприятий региона урожай убирают 77 хозяйств.

«Федерация предоставляет аграриям дополнительные меры поддержки, — сообщила начальник департамента по социально-экономическому развитию села Ирина Черданцева. — Так, в августе в кратчайшие сроки до них доведены 31,9 миллиона рублей на компенсацию ГСМ. Для оперативного проведения уборочной на льготных условиях в регион поставлены 33 единицы новой высокопроизводительной техники, еще 24 прибудут в ближайшие две недели».

При этом, несмотря на сложности, план по уборке тритикале (гибрид ржи и пшеницы) хозяйства региона уже выполнили на 100%, озимой ржи — на 94, озимой пшеницы — на 90%.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Два автомобиля столкнулись по пути в аэропорт Томска, есть пострадавшие
Дождливая и ветреная погода ожидается в четверг в Томской области
Томского экс-чиновника осудили за кражу 2 миллионов рублей у водителей
В Томской области продолжается строительство детских садов с ясельными группами
Специалист по охране труда поднимутся по канатам и остановят "кровотечения" в Томске
Томичи участвуют в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Горожане просят сделать переулок Томский пешеходным
Не дожидаясь старта: более 25 многоквартирников подали заявки на подключение тепла
Двое томичей погибли в ДТП на трассе в Кузбассе
Прощание с томским журналистом Олегом Игрушкиным состоится завтра
«Микран» выплатит неустойку за недоделанный бульвар по проспекту Кирова в Томске
В Михайловской роще Томска приступили к монтажу игровой и спортивной зон
В Томской области неопытный водитель автомобиля Mitsubishi сбил женщину
Томича подозревают в краже 3 миллионов на азартные игры
Житель Томской области смог улететь в Америку, когда заплатил 300 000 долга
Скончался пресс-атташе ФК "Томь" Олег Игрушкин
Томская прокуратура проверила «Томлесдрев» после гибели его работника
Множество гаражей загорелось на Суворова в Томске
Для Томска закупят новую дорожную технику
В Томске ограничат движение по улице Полины Осипенко
Пятерых жителей Томского района подозревают в разбойных нападениях на девушек в масках