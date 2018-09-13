Для уборочной кампании в Томской области выделили 32 миллиона и 33 единицы техники

СЕГОДНЯ 05:30 2018-09-13T05:33:05+03:00

Для оперативного проведения уборочной на льготных условиях в регион поставлены 33 единицы новой высокопроизводительной техники, еще 24 прибудут в ближайшие две недели Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Областная администрация из-за низких темпов уборочной кампании выделила аграриям почти 32 миллиона рублей на компенсацию ГСМ, а также предоставила на льготных условиях 33 единицы новой техники.

По данным регионального департамента по социально-экономическому развитию села на 12 сентября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 29,4 % площадей.

В этом году темпы уборочной вдвое ниже прошлогодних из-за холодного начала лета. Даже в лидирующем по темпам полевых работ Красноярском крае урожай убран с 33,6 % посевов. В Томской области быстрее всех Зырянский и Асиновский районы, где обмолочена почти половина посевов (53,6 % и 49,4 % соответственно). В Первомайском план выполнен на 43 %, в Томском — на 37,3, в Кривошеинском — 27,3, Шегарском — 20,3, Кожевниковском — 18,2%. В целом из 108 сельхозпредприятий региона урожай убирают 77 хозяйств.

«Федерация предоставляет аграриям дополнительные меры поддержки, — сообщила начальник департамента по социально-экономическому развитию села Ирина Черданцева. — Так, в августе в кратчайшие сроки до них доведены 31,9 миллиона рублей на компенсацию ГСМ. Для оперативного проведения уборочной на льготных условиях в регион поставлены 33 единицы новой высокопроизводительной техники, еще 24 прибудут в ближайшие две недели».

При этом, несмотря на сложности, план по уборке тритикале (гибрид ржи и пшеницы) хозяйства региона уже выполнили на 100%, озимой ржи — на 94, озимой пшеницы — на 90%.