«Двойка» - это на отлично!

7 Сент. 13:00 2018-09-12T13:32:17+03:00

В День знаний губернатор Томской области Сергей Жвачкин побывал на торжественных линейках в новых школах. Автор фото: Игорь КРАМАРЕНКО.

Две новые школы открылись в Томске в День знаний

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Они построены в рекордные сроки по самым современным стандартам. Именно так и планировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который открыл обе школы 1 сентября.

«Перспективное» обучение

Учебное заведение, возведенное в самом сердце Томска, по праву можно назвать украшением областного центра. Масштабы яркого, красочного здания поражают - в распоряжении 1100 ребят и штата учителей - 22 тысячи квадратных метров учебных площадей. «Перспективу», так было решено назвать новую школу, построила за рекордный срок в рамках государственно-частного партнерства компания «ТДСК». Образовательное учреждение появилось на месте бывшего военного училища.

На открытии школы губернатор Томской области Сергей Жвачкин подчеркнул, что к нему поступило немало предложений по использованию этого участка.

- Одни предлагали построить здесь торговый центр, другие - новый микрорайон. Но я твердо решил, что здесь будет школа. Причем одна из лучших в Томске. Потому что убежден: все самое лучшее детям должно быть не на словах, а на деле, - заявил Сергей Жвачкин.

Глава региона поблагодарил команду ТДСК за выполненную качественно и в установленный срок работу. В новую школу федеральный, областной и муниципальный бюджеты инвестировали более миллиарда рублей.

После торжественной линейки губернатор осмотрел учебные классы, спортивный зал, столовую, уделил особое внимание помещениям для детей-инвалидов.

- Очень важно, что учиться и общаться со сверстниками здесь будут и 50 ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. В работе с детьми-инвалидами учителям будут помогать ученые Томского государственного педагогического университета, - отметил Сергей Анатольевич.

Задействованы в образовательном процессе и другие ведущие вузы Томска. В частности, ТУСУР курирует технологический профиль. Педагоги из университета будут работать с учениками в кабинете электротехники и робототехники, там установлен интерактивный программно-аппаратный комплекс, 3D-принтеры профессионального уровня, конструктор для сборки механических станков, робототехнические наборы и другое современное оборудование. Такие возможности позволят со школьной скамьи выращивать будущих инженеров.

Азы медицины ребята смогут постигнуть на занятиях в лаборатория биотехнологии и аналитической химии, здесь есть демонстрационный микроскоп, центрифуга для микропробирок, тренажер-манекен по уходу за больным пациентом, оборудование для выделения ДНК.

По словам замгубернатора по научно-образовательному комплексу Томской области Людмилы Огородовой, «Перспектива» - эта первая в Сибири школа со специализированным биологическим классом для среднего звена.

- Губернатор Сергей Жвачкин решил открыть здесь специализированный биологический класс, и эта задача выполнена. Куратор этого направления - Сибирский медицинский университет. Нам важно, чтобы наши дети были победителями олимпиад по биологии, чтобы были конкурентоспособны по знаниям молекулярной биологии, - отметила Людмила Огородова.

Профильные классы, оснащенные по современным образовательным стандартам, примут учеников и в новой школе на улице Береговой.

Школа будущего

Новое учебное заведение в микрорайоне Радонежский стало подразделением школы №16. Школа рассчитана на 1100 мест, но пока в нее зачислено только около 700 детей. По словам директора СОШ Елены Астраханцевой, резерв мест специально был оставлен для томичей, которые совсем скоро переедут в новые дома динамично застраиваемого микрорайона Радонежский.

- Приобретая квартиру, я очень волновалась, в какую школу пойдет мой ребенок, очень хотелось, чтобы образовательное учреждение было рядом с домом, - поделилась Ольга, мама первоклассника Саши. - Новая школа с просторными, яркими классами была для нас настоящим подарком! Если честно, даже завидую своему сыну, в наши юные годы о таком техническом оснащении можно было только мечтать.

Кстати, на возведение и оснащение школы на Береговой из федерального, регионального и городского бюджетов было направлено свыше миллиарда рублей. Еще 75 миллионов, так же, как и школе на Никитина, губернатор выделил дополнительно на покупку техники.

- Никаких денег не жалко для детей, - подчеркнул глава региона. - Мы оборудовали новую школу самым современным оборудованием. Пригласили сюда лучших учителей. Будем подключать сюда не только университеты, но и крупные компании, чтобы дети и хорошо учились, и стали успешными в жизни.

Бесспорно, у учеников новой школы есть все условия для получения отличных знаний. В новом корпусе есть архитектурный и художественные классы под патронатом ученых Томского государственного архитектурно-строительного университета. Кроме того, здесь открыт Центр мультикультурных коммуникаций, к изучению польского и украинского языков, которые уже много лет практикуются в 16-й школе, добавятся курсы английского, немецкого, французского и китайского.

Губернатор Томской области, оценив возможности новых школ, заявил, что возведение подобных образовательных учреждений будет в ближайшие годы продолжаться на территории региона.

- Мы в Томской области за два с половиной года построили 35 новых детских садов и решили главную проблему десятилетий - проблему нехватки дошкольных мест. И не став дожидаться, когда такая же проблема начнется в среднем образовании, сразу же приступили к программе строительства школ, - сообщил Сергей Анатольевич. - В прошлый День знаний мы открыли первую за четверть века школу в Томске. А сегодня для детей распахнут двери сразу две новые школы на 1100 мест каждая, и это только начало!