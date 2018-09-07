Древесина выходит из тени

7 Сент. 07:00 2018-09-12T13:28:19+03:00

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В областном парламенте продолжается работа над региональным законом, регулирующим работу пунктов приема и отгрузки древесины. Для изучения вопроса непосредственно на месте состоялось две рабочих поездки депутатов. В июле десант областного парламента побывал на пилорамах Томска и Томского района. В августе депутаты посетили Зырянский и Тегульдетский районы, где лесопользование, наряду с сельским хозяйством, является основным видом производства.

Пилы крутятся, работники бегут

- Поводом для этих поездок стало предложение ужесточить административную ответственность для предпринимателей за нарушения и увеличить сумму штрафов до 100 тысяч рублей, - отметил депутат областной Законодательной Думы, председатель думского комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. - Обсуждение было жарким, многие депутаты, и я в том числе, приняли такое предложение департамента лесного хозяйства едва ли не в штыки. Сколько можно нагружать бизнес, наказывать предпринимателей за малейшие нарушения? В итоге мы решили, что, пока не посмотрим своими глазами на работу пунктов приема и отгрузки древесины, мы эти поправки принимать не будем.

В первой же поездке по Томску и Томскому району рабочая группа, в которую помимо депутатов вошли представители департамента лесного хозяйства и областной прокуратуры, столкнулась с парадоксальной ситуацией. Как только комиссия подъехала к участку лесопереработки в черте Томска, где на небольшой территории расположены 42 пилорамы, работники побросали свои рабочие места и поспешно разбежались.

- Приехали пообщаться, чтобы помочь, а увидели сверкающие пятки бизнеса, - продолжает Сергей Автомонов. - О чем это говорит? О том, что есть явные нарушения законодательства, и люди это прекрасно понимают.

Выяснилось, что в ряде пунктов отсутствовали регистрационные ведомости учета поступающей и отгруженной продукции, работники не были официально трудоустроены, нашлись и другие нарушения.

- За 5 лет действия закона многое поменялось. Беззаконие было, когда люди средь бела дня, а не под покровом ночи, заезжали в лес и не оглядываясь его валили. А потом они стали удивляться, почему это их ловят и наказывают. Основная масса теневых лесорубов лишилась своей техники. И красть лес стало невыгодно и очень опасно. Многие начали вести бизнес легально, - уверен председатель комиссии по вопросам природопользования, экологии и земельных отношений Дмитрий Никулин.

Куда идет зырянская береза

Чтобы глубже изучить проблемы лесопереработки, в августе состоялась поездка в Зырянский и Тегульдетский районы. Предприятие «СибирьЛес», чья производственная площадка находится в райцентре Зырянское, готовит мебельные компоненты и шпон из березы по контракту с китайской компанией, которая, в свою очередь, производит мебель под брендом «Икеа». Объемы переработки - порядка 70 тысяч кубометров древесины в год. «На производстве заняты более 300 человек, - рассказал директор ООО «СибирьЛес» Александр Новиков. - В планах расширение и увеличение штата до 600 работников. Ведутся переговоры, чтобы начать производить не только полуфабрикат, но и готовые изделия». На предприятии официальное трудоустройство и полный соцпакет.

Депутаты посмотрели работу цехов, познакомились с журналами учета древесины и обратили особое внимание на утилизацию древесных отходов. И в итоге признались, что были приятно удивлены увиденным.

Найти управу на «серый» поток

На встрече с зырянскими предпринимателями, занятыми в лесной сфере, продолжилось обсуждение закона, вызвавшего споры.

- Мы подаем отчеты и акты приема по принятой и отгруженной древесине, на каждую партию составляется акт, - поделились предприниматели. - Если приходит 20 машин в день и на каждую мы составляем акт, когда в конце месяца копии актов мы предоставляем в департамент лесного хозяйства, получается огромная кипа. Представляете, сколько бумажной работы делаем? Почему бы не сделать один акт по итогам месяца?

Оказывается, такая практика уже была в других регионах, и выяснилось, что она позволяла недобросовестным предпринимателям нарушать закон, организовывать «черные» и «серые» потоки древесины. Поэтому учет за тем, какое сырье поступает на пункт приема и в каком объеме из него уходит на продажу, должен вестись тщательно и быть прозрачным.

Замглавы Зырянского района Михаил Селиванов пожаловался, что районная власть не может повлиять на недобросовестных предпринимателей, которые регистрируют пункты приема древесины на территории, но не желают соблюдать законодательство.

- У нас есть такие примеры, когда принимают на работу несовершеннолетних без договора, укрываются от уплаты налогов, не утилизируют отходы, а вывозят их в лес. Да где берет древесину, неизвестно, - посетовал он.

- Мы должны понимать, что есть как порядочные, так и недобросовестные предприниматели, которые пользуются тем, что для них ограничений никаких нет, - считает депутат Дмитрий Никулин. - Департамент лесного хозяйства, владея информацией о порядочности предпринимателей, сможет самостоятельно решать, будет такой предприниматель продолжать деятельность либо нет. Это поможет упорядочить работу и ограничить количество «нелегалов» в бизнесе.

По пунктам

В Тегульдетском районе поставлено на учет 25 пунктов приема и отгрузки древесины. На двух из них, у Андрея Щербакова и Романа Стельмаха, также побывала выездная рабочая группа. По словам главы района Игоря Клишина, на территории контролировать лесное производство проще, поскольку дорог немного и в обход древесину никуда не увезти.

Индивидуальный предприниматель Андрей Щербаков лесом начал заниматься 6 лет назад. Есть производственная площадка, пилорама, древесину берут по санитарным рубкам, и часть продукции оказывается траченной жучком-полиграфом, следовательно, реализуется по низким ценам.

Объемы у тегульдетских предпринимателей небольшие - 3-5 тысяч кубометров древесины в год. На производстве, которым управляет Роман Стельмах, тоже шумела пилорама, а территория буквально утопала в опилках. Его мечта - организовать замкнутый цикл производства, чтобы перерабатывать все, вплоть до коры, из которой можно делать поплавки. Только бы инвестора еще найти под эту идею.

Санкции требуют градации

- Нам было важно увидеть своими глазами ситуацию на местах и принять норму закона так, чтобы даже в случае нарушений административными мерами не погубить мелкий бизнес в районах, где лесное производство является основным, - подчеркивает депутат Дмитрий Никулин.

Побывав на площадках у двух ИП, Сергей Автомонов предложил тегульдетцам организовать поездку к своим зырянским коллегам - познакомиться с их опытом, через какие этапы развития они пришли к сегодняшнему состоянию и культуре производства.

- Мы посмотрели, какие у нас есть предприятия, какого уровня, а он очень разный, есть предприятия, которые только начинают становиться на ноги, и есть те, кто в полном расцвете производственного цикла, имеющие хорошие позиции, - подвел итоги поездки Сергей Автомонов. - Поэтому нужно обязательно дифференцировать наказание, во-первых, необходимо ввести предупреждение, во-вторых, небольшое административное воздействие и, в-третьих, лишь после этого применять уже более существенное наказание. Потому что штраф в 100 тысяч рублей может сразу погубить небольшое предприятие. Кроме того, мы услышали от представителей исполнительной власти, что есть неуправляемые предприниматели, которые не соблюдают законов. После ряда санкционных мер решение о снятии статуса пункта приема и отгрузки древесины мы бы предложили принимать департаменту лесного хозяйства. Все эти вопросы мы еще будем обсуждать.