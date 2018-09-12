«Мы из Сибири» - звучит гордо!

СЕГОДНЯ 07:31 2018-09-12T07:50:05+03:00

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Велосипед-лыжи-велосипед

- На днях вернулись из похода наши скалолазы, - с теплой улыбкой рассказывает директор клуба Инна Уртаева.

Сама она всю жизнь занимается спортом, порой в качестве педагога-инструктора сопровождает в походах группы и с удовольствием рассказывает о направлениях детских объединений своего уникального учреждения.

- Вот, например, в «Гепарде» специализируются на велосипедном спортивном туризме, - отмечает Инна Борисовна. - И тоже круглогодично. В ноябре они еще на велосипеде, а в апреле - уже. А зимой, чтобы не потерять форму, конечно, на лыжах». В «Кедре», кстати, есть веломастерская, где сами ребята под руководством опытного мастера собирают «байки» (запчасти стаскивают отовсюду).

Отдельным направлением дошкольного образования «Кедра» идут сразу несколько секций по скалолазанию, а теперь уже и ледолазанию.

Ледолазание как официальный вид спорта для Сибири - относительно новый. И тем более приятно отметить, что выпускники «Кедра» вот уже много лет занимают призовые места на чемпионатах мира и Европы по ледолазанию. Руководит этой секцией, как ни странно, женщина, молодой педагог Елена Темерева (лауреат премии города Томска в сфере образования в категории «Педагогические работники»).

Ну и, конечно, с особой гордостью говорит Инна Борисовна об уникальном для сибирского региона скалодроме «Кедра».

- Мы, не ожидая того, выиграли грант СИБУРа «Формула хороших дел» и своими силами построили новый скалодром. - говорит она. - Как подчеркнул представитель компании, присутствующий на открытии, в наших детях они увидели будущее.

Оторваться от компьютера

Конечно, покорение скал или исследование пещер - занятие для ребят постарше «первоклашек». В объединения такого рода начинают набирать лет с 9, а втягиваются в спортивный туризм уже лет с 14-ти. Но педагоги «Кедра» по просьбам родителей разработали отдельную программу дошкольного образования «Основы физического воспитания с элементами скалолазания». По ней набирают малышей с 5 лет и наглядно демонстрируют им, как занимательно карабкаться вверх, прыгать и бегать, вместо того чтобы неотрывно смотреть мультфильмы в своих смартфонах.

- По сути, все программы нашего Дома детства и юношества направлены на то, чтобы оторвать наших детей от компьютеров, планшетов, смартфонов и прочих электронных устройств, за которыми они, к сожалению, просиживают непозволительно долгое время, - говорит руководитель «Кедра». - Они должны чаще бывать на природе, развиваться физически и духовно.

Обо всех объединениях ДДЮ «Кедр» рассказать невозможно, достаточно сказать, что здесь представлены практически все виды туризма - пеший, водный, лыжный...Ореол их походов - вся Россия. Покорили они и просторы Хакасии, Алтая, Урала, Черноморского побережья, Казахстана…. Но, чтобы определиться, каким видом туризма хочет заниматься ребенок, как считает Инна Уртаева, нужно его попробовать. Конечно, не всем по плечу эти тяжелые походы и нагрузки на тренировках. Как замечает Инна Борисовна, «кто-то думает, что туризм - это лишь песни у костра, но ведь до этого костра еще нужно дойти, донести тяжелый рюкзак, разбить палатку и, наконец, разжечь этот самый костер!..» И все же каждый год сотни воспитанников ДДЮ «Кедр», которые уже сами стали мамами и папами, приводят сюда своих детей. Чтобы потом они, повзрослев и очутившись в любом уголке мира, с гордостью могли сказать: «Я из «Кедра», я из Сибири!»

Подробно о направлениях ДДЮ «Кедр» читайте на сайте kedr.tomsk.ru.