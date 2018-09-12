2018-09-12T06:27:08+03:00
Школьная газета

День знаний, или с Новым годом!

Так оригинально называлась концертно-игровая программа, которой педагоги, администрация и воспитанники Дома детства и юношества «Факел» поздравили своих гостей с началом нового учебного года
Ольга Гайдук
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Дом детства и юношества «Факел» «зажигает» звезды. Фото из архива ДДиЮ «Факел».Дом детства и юношества «Факел» «зажигает» звезды. Фото из архива ДДиЮ «Факел».Фото: из открытых источников
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Несмотря на пасмурную погоду, выпавшую на 1 сентября этого года, на уличной площадке ДДиЮ «Факел» царили улыбки, песни, игры и танцы, согревая важный день. (В мероприятии поучаствовало аж более 250 человек!)

Собственно, собравшиеся гости знали эти творческие коллективы и педагогов много лет. В концертной программе выступили известные в нашем городе и за его пределами ребята со своими наставниками: творческое объединение «Театр+игра» (педагог Ирина Анатольевна Галкина), студия вокала «Благозвучие» (педагог Алеся Евгеньевна Игнатова), вокальная студия «Акцент» (педагог Ксения Викторовна Степанец), хореографический коллектив народного танца «Улыбка» (педагог Наталья Владимировна Борисова), концертмейстер - Ираида Анатольевна Петровская. В роли ведущей уже не в первый раз предстала «звездочка» клуба Мелания Комарова (творческое объединение «Театр+игра»).

Начинать новый учебный год нужно только с таким прекрасным настроением! Фото из архива ДДиЮ «Факел». Фото: из открытых источников

Начинать новый учебный год нужно только с таким прекрасным настроением! Фото из архива ДДиЮ «Факел».Фото: из открытых источников

Перед началом концертной программы всех, как обычно, ждали увлекательные игры и мастер-классы: «Дети на дороге», «Узоры на ногтях», «Обрядовая кукла», «Бумажный мир», «Волшебный лоскуток», «Рисунок на асфальте». В финале в небо полетели шары, а все участники и зрители поднялись на сцену, чтобы сделать общую фотографию и навсегда запечатлеть незабываемое торжество.

Мероприятие, посвящённое Дню знаний, подарило радость и хорошее настроение всем его участникам! В общем, Дом детства и юношества «Факел» начинает, «зажигает» и приглашает в гости…

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «Факел»: 634012 г. Томск, пр. Кирова, 60 , тел.: (382-2)-54-01-30; 54-14-71.

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