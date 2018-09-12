Интеграция успеха

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-12T06:15:23+03:00

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В рамках мероприятия специалисты университета поделились своим видением того, как подготовить успешного востребованного специалиста. В ТУСУРе уверены: талантливые кадры необходимо выращивать с детства, усилив интеграцию «школа-вуз-предприятие».

Университет в режиме онлайн

К сожалению, сегодня далеко не все образовательные учреждения региона имеют возможность в подготовке будущих выпускников тесно взаимодействовать с вузами. Кроме того, такой предмет, как физика, старшеклассники в последние годы стараются сдавать реже. А между тем физика лежит в основе большинства востребованных специальностей. Для решения этой проблемы ТУСУР намерен открыть дополнительные спецклассы с физико-математической и информационно-технологической направленностью, охватив не только учебные заведения Томска, но и Томской области, в том числе запустив онлайн-классы. Занятия будут вести преподаватели, аспиранты и магистранты вуза.

По словам начальника учебного управления ТУСУРа Елены Саврук, в усиленной довузовской подготовке в первую очередь заинтересован сам университет, который хочет получить «качественных» абитуриентов.

- ТУСУР, как технический вуз, заинтересован в подготовке школьников, чтобы во время обучения в университете больше внимания уделять формированию профессиональных умений и навыков, - пояснила Елена Саврук.

Непрерывное образование

В вузе уверены, что профессиональные навыки необходимо прививать уже со школьной скамьи, чтобы во вовремя получения высшего образования будущий специалист был уверен в успешном будущем и имел мотивацию к обучению.

- Предприятия должны активно включаться в систему ранней профессиональной ориентации, подготовки кадров для себя, поскольку образовательным учреждениям сложно справиться с этой задачей самостоятельно, - заявил проректор по учебной работе ТУСУРа Павел Троян.

В ходе встречи представители ТУСУРа рассказали участникам круглого стола, среди которых были представители томских вузов, крупных работодателей региона и организаций общего образования, об успешных проектах взаимодействия «школа-вуз-предприятие». Один из них, «Созвездие», в этом проекте, реализуемом с 2016 года, ТУСУР сотрудничает с НПФ «Микран» и Томским физико-техническим лицеем (ТФТЛ).

- Цель этого проекта - находить и сопровождать талантливых школьников, воспитывать их и делать из них звезд мирового масштаба, - рассказала начальник учебного управления ТУСУРа Елена Саврук. - Наша цепочка взаимодействия работает через систему базовых кафедр: ТУСУРа - в ТФТЛ и «Микрана» - в ТУСУРе. Для участников проекта мы выстраиваем индивидуальную траекторию обучения с обязательной реализацией реальных технических проектов.

Проектная деятельность, подчеркнула она, - один из определяющих пунктов успешной подготовки будущих лидеров высокотехнологичного производства.

Важный опыт

С тем, что школьникам необходимо общение с вузовской средой, согласилась директор ТФТЛ Надежда Лукьянова:

- Проект «Созвездие» - действительно действующий проект, у нас было много проектов на бумаге, а этот работает реально, вызывает интерес у учащихся. Им нужна более серьезная база и специалисты, которые поведут дальше, и в этом плане вуз и предприятие для любой школы необходимы.

Успешность проекта подтвердил и представитель НПФ «Микран» - заместитель гендиректора компании Александр Ащеулов, он убежден, что ранняя профориентация, экскурсии на предприятие, где школьники видят реальное современное производство, «радиоэлектронику в железе», помогают замотивировать, воспитать высококлассных специалистов.

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что подобные проекты и опыт взаимодействия необходимо развивать, тиражировать, а также делать более масштабным и системным взаимодействие всех участников цепочки «школа-вуз-предприятие» для успешной подготовки специалистов нового поколения, необходимых для развития и продвижения отечественной экономики.