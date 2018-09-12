Важная помощь в новом формате

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-12T06:15:44+03:00

В сентябре текущего года исполнилось три года, как детские дома Томской области были трансформированы в центры помощи

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Учреждения сменили не только названия, но и вектор работы, основными целями стали профилактика социального сиротства и поиск новых родителей.

По словам начальника департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргариты Шапаревой, если раньше центры были ориентированы только на соблюдение прав ребенка, то теперь в систему встроена и работа с родителями. Как сегодня помогают юным томичам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, журналисты СМИ оценили в рамках пресс-тура по детским учреждениям.

Теплый «Огонек»

Специалисты многопрофильного центра «Огонек» работают по двум направлением: профилактика социального сиротства и реабилитация детей-инвалидов. С особенными ребятами (в возрасте от 3 до 18 лет) здесь по индивидуальному плану занимается команда высококвалифицированных специалистов: логопеды, дефектологи, неврологи, физиотерапевты и другие. Находится в «Огоньке» очень комфортно, в помещении установлены подъемники и индукционная система, даже теплица приспособлена для того, чтобы в ней смогли выращивать овощи ребята-колясочники. Курс реабилитации длиться 3 месяца, он рассчитан на детей от 3 до 18 лет, а вот в отделении помощи семьям и детям в основном находятся дошколята. За каждым из них закреплен «куратор случая» - его задача приложить максимальные усилия, чтобы разрешить конфликт, образовавшийся в семье и оставить ребенка дома.

- Ситуации бывают разные: где-то достаточно на три месяца провести курс, а есть где и шесть месяцев, и год, и больше, - рассказала специалист центра социальной помощи семье и детям «Огонек» Людмила Казанцева.

Статистика «Огонька» показывает, что из 426 конфликтов - 394 удается разрешить. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда малышу лучше остаться в детском центре, специалисты которого попытаются найти для него новых родителей. Такая работа активно ведется в «Ростоке».

Пусть мама найдется

Цифры говорят сами за себя, за три года 105 воспитанников «Ростка» были устроены в приемные семьи, а еще 30 вернусь к родным родителям. На базе центра работает уникальная «Школа приемных родителей», по окончанию которой кандидаты на усыновление получают документ, подтверждающий готовность стать папой и мамой. Но главное не бумага, а те знания, которые получают потенциальные родители.

- Люди должны понимать, что это не «розовая картинка» и оценить свои ресурсы, - рассказала Татьяна Катенева, руководитель службы по работе с семьей Центра «Росток». - Наша задача дать максимум информации и помочь ее осмыслить. Занятия в школе ведут юристы, врачи, психологи, психотерапевты.

К специалистам молодые родители могут обращаться и после процедуры усыновления. Совместно с органами опеки и попечительства психологи службы по работе с семьями центра «Росток» организуют тематические семинары по проблемам, волнующим приемные семьи.

Безусловно, работа детских центров направлена, не только на то, чтобы помочь ребенку обрести новую семью, важно воспитать в нем и творческую, разностороннею личность.

В бывшей школе-интернате №4 проживание воспитанников организованно «по-семейному»: в квартирах по 8 человек, здесь все как дома, есть спальника, кухня, зал. Основные знания ребята получают в школах, но обучение идет и на базе центра, с детьми занимаются музыкальные руководители, логопеды, психологи, большая ответственность лежит на воспитателях. Они, заменяя родителей, отвечают за здоровье и социализацию детей. Главная задача специалистов центра максимально подготовить выпускников к взрослой жизни. Здесь им помогают и волонтеры благотворительного фонда «Меркурия» со своим проектом «Наставники», которые помогают ребятам в учебе, а также организовывают для них различные мероприятия. Ведь самое главное, чтобы с ребенком был рядом, кто-то близкий, способный помочь и подержать!