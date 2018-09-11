Первый снег выпадет ночью в Томской области

СЕГОДНЯ 12:38 2018-09-11T12:49:22+03:00

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Как сообщается на сайте томского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Томской области ожидается небольшой дождь, ночью - с мокрым снегом. Почти по всему региону также пройдут заморозки от 0 до -5 градусов. В Томске столбик термометра опустится до -2 градусов.

"До массового подключения жилого сектора к теплу гражданам следует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. - предупреждает региональный МЧС. - В жилье не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы (электроплиты, обогреватели, кипятильники и т.д.). Это же требование в равной степени относится и к печному отоплению – нельзя оставлять печи без присмотра или на попечение детей и недееспособных членов семьи. Слишком большая нагрузка ложится на электросеть, когда одновременно включены несколько мощных бытовых приборов. Эта ситуация может закончиться замыканием электропроводки и пожаром. Кстати, электропроводку в доме необходимо ремонтировать своевременно, и только силами проверенных специалистов".