Больше всего в Томской области подорожали линолеум, путевки в Испанию и апельсины

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-11T09:21:36+03:00

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Томскстат опубликовал данные об инфляции за август этого года. Больше всего в прошлом месяце выросли цены на непродовольственные товары. Ощутимее всего рост стоимости линолеума. Он составил, 5,7%. Далее идут йод и бинты.

А вот услуги подешевели на 0,1%. Однако при этом выросли цены на поездки на отдых в Испанию (6,2%). На втором месте выполнение работ по облицовке кафельной плиткой. На ремонте брюк из всех видов тканей тоже лучше сэкономить - он подорожал на 5,2%.

Цены на продовольственные товары снизились на 0,3%. Выгоднее всего было покупать огурцы, капусту, помидоры, виноград и свеклу. Вместе с тем на 14% подорожали апельсины.

Тем временем корреспондент "Комсомолки" выяснил, как 3 года санкций повлияли на цену продуктовой корзины. Больше всего, кстати, подорожали те самые огурцы.