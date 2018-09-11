2018-09-11T05:36:50+03:00
Общество

Томичка родила 11-го ребенка

Мама и малыш чувствуют себя хорошо
Елена Чечнева
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Мама Олеся и ее муж уже воспитывают в своей семье семерых мальчиков и троих девочек. Фото: канал "Область здоровья"Мама Олеся и ее муж уже воспитывают в своей семье семерых мальчиков и троих девочек. Фото: канал "Область здоровья"Фото: социальные сети
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Мама Олеся и ее муж уже воспитывают в своей семье семерых мальчиков и троих девочек. Первого сентября в их доме случилось еще одно пополнение - родился Андрей. Малыш стал 11-м ребенком в семье, сообщает telegram-канал "Область здоровья".

- Роды прошли успешно, малыш родился в срок, доношенным, хирургического вмешательства не потребовалось, - отметила главный врач роддома №1 Елена Агаркова.

Мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже вернулись в свою большую семью.

Напомним, в Томской области действует региональная программа социальных выплат многодетным семьям "Развитие малоэтажного строительства в Томской области". Как сообщил вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Игорь Шатурный, на компенсацию затрат, связанных с подключением построенных домов к сетям водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения, многодетные семьи получат из областной казны до 200 тысяч рублей. Для оформления социальной выплаты необходим пакет документов, подтверждающих право на получение компенсации. Подробную информацию о программе можно получить в департаменте архитектуры и строительства Томской области.

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