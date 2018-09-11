2018-09-10T22:04:09+03:00
Общество

Томск захватила космическая лихорадка

С 13 сентября в ТРЦ «Клевер» откроется парк космических приключений для всей семьи «Космодрайв» [фото, видео] 0+
Поделиться:
--

Вы хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу или научиться управлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно. Примерьте скафандр, почините МКС, преодолейте гравитацию и высадитесь на «красную планету».

-

-

Здесь можно попробовать то самое питание в тюбиках, которое отправляют космонавтам на Международную космическую станцию: борщ, картофель с курицей, гречку с мясом, творожный крем и даже компот из сухофруктов. Тренажеры, испытывающие устойчивость вестибулярного аппарата, понравятся даже самым маленьким - специально для малышей рядом со взрослой центрифугой стоит детская центрифуженька.

-

-

Удивит и генератор Ван де Граафа - установка, «приручившая» молнии. Одного прикосновения хватит, чтобы волосы на голове стали медленно вставать вверх. Все экспонаты абсолютно безопасны, поэтому родителям не нужно переживать за своих маленьких космонавтов.

-

-

-

-

"Космодрайв" - парк космических приключений в Томске!.

-

-

На «Космодрайве» полететь в открытый космос можно в настоящем кресле астронавта или… с помощью специального лифта. В интерактивном пространстве выставки легко почувствовать себя космическим странником из фантастического романа. Стоит лишь обуть специальные ботинки и приземлиться на Юпитер. Гравитация крупнейшей планеты Солнечной системы в несколько раз превышает земную, поэтому каждый шаг дается с трудом. Только самые смелые смогут осилить юпитерианскую дорогу.

-

-

Провести незабываемый день в космическом парке приключений для всей семьи можно уже с 13 сентября в ТРЦ «Клевер». Все малыши до 4 лет посещают «Космодрайв» бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с космическими технологиями по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино!

Внимание!

Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный

детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв»

у партнеров компании. Подробности по ссылке...

-

-

Подробнее:

Сайт: космодрайв.рф

VK: kosmodrive_tomsk

Телефон:  +7 (952) 801-86-22

-

-

Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай Науку»

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
География призеров: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону
В первую сентябрьскую пятницу 2018 года в питерском порту «Морской фасад» было очень жарко. Компания Х5 проводила здесь конкурс водительского мастерства «Лига профессиональных водителей»
Новости 24
В Томской области мошенники рассылают письма с вирусом под видом судебных приставов
Пожарные эвакуировали 36 человек из пятиэтажки в Томске
В Томске учитель танцев, присвоивший деньги учеников, получил условный срок
Томича обвинили в кражах автомобилистов на 2 миллиона рублей
Инаугурация мэра Томска пройдет 14 сентября
Душистые тополя высадили на проспекте Кирова в Томске
В Томске собрали более 800 тысяч рублей на акции «Дети вместо цветов»
Больницы и школы Томской области получат новые машины
"Беги и помогай": участники акции "Мохнатый кросс" в Томске помогли животным рублем
Иномарка сбила 12-летнего велосипедиста в Томской области
Тело мужчины обнаружили в гараже после пожара в Томске
Александр Терещенко лидирует на выборах главы Томского района
Спасатели вытащили из огня девятерых человек на улице Технической в Томске
Компания, кидавшаяся в томичей "картошкой", извинилась за неудачную акцию
Явка на выборы мэра в Томске 2018: проголосовали 5,7 % избирателей
Томичом года стал Глеб Уткин
При пожаре в томском селе пострадали двое взрослых и ребенок
Подросток в Томской области пойдет под суд за угон 6 автомобилей
Врачи дадут рекомендации на Дне томича всем желающим