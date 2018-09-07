"Срок" за конфетку: в томском магазине вызвали ЧОПовцев из-за первоклассницы, забывшей заплатить за леденец

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-07T12:39:29+03:00

Изменить размер текста: A A

7 сентября утром в одном из магазинов крупной торговой сети Томска задержали семилетнюю девочку. Первоклассницу заподозрили в попытке кражи конфетки.

Согласно предварительным данным, ребенок набрал сладостей, но забыл рассчитаться за один леденец. Девочка уже собиралась это исправить, но охранник магазина нажал тревожную кнопку. Группа быстрого реагирования очень удивилась вызову. Вслед за чоповцами в магазин пришла мать девочки. Ей со слезами удалось уговорить охрану отпустить ребенка.

Кстати, этот магазин томичи хвалят за хорошее отношение продавцов.

- Люблю этот филиал за персонал. Всегда улыбнутся и подскажут по любому вопросу, всегда расскажут, что новенького появилось, - написала одна из пользовательниц приложения 2 gis.

Почему же добродушные продавцы не заступились за ребенка неизвестно. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, а было ли «преступление»...

- Сотрудники МВД России по Томской области выясняют все обстоятельства произошедшего, - ответили нам в пресс-службе МВД России по Томской области. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

До руководства торговой сети дозвониться нам пока не удалось.