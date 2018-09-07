Горожанам напоминают об изменении работы общественного транспорта в День томича

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-07T09:16:25+03:00

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Напоминаем, в субботу работу пассажирского транспорта продлят. После фейерверка можно будет добраться домой на общественном транспорте. Автобусы № 4, 22, 30/33, 26, 32, 53, 36/37 от остановки «Лагерный сад» будут ходить до 23.55.

Кроме того, 8 сентября с 12.00 до 13.30, на время Парада университетов, не будут ходить троллейбусы № 2 и 6 и другой общественный транспорт по проспекту Ленина на участке от переулка Кооперативный – площадь Ленина – проспект Ленина – проспект Фрунзе.

Движение троллейбусов № 1, 3, 4 по пр. Ленина на участке от проспекта Фрунзе до проспекта Кирова будет закрыто с 19.00 до 22.00. В это время будет организована праздничная программа «Город, в котором хочется жить».

Схема движения маршруток в День томича.

Для автомобилистов тоже введут ограничения. С 19.00 часов 7 сентября на части улиц, прилегающих к площади Новособорной, перекроют движение для подготовки к празднику. В частности, в переулке Спортивном на участке от проспекта Ленина до улицы Советской, улицу Гагарина от проспекта Фрунзе до переулка Спортивного.

Кроме того, во время концерта «С праздником, томичи!» с 19.00 до 23.00 нельзя будет проехать на участке от поворота с улицы Нахимова к зданию СК «Победа» и от самого здания до места проведения массового мероприятия. Также перекроют въезды на нижнюю террасу Лагерного сада - и на участке улицы 19 Гвардейской дивизии от здания № 27 до места проведения массового мероприятия.

Где еще ограничат движение автомобилей