Томские следователи возбудили уголовное дело на экс-директора Комбината спецобслуживания

СЕГОДНЯ 05:30 2018-09-07T05:37:12+03:00

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СК по Томской области возбудил уголовное дело на бывшего директора томского унитарного муниципального предприятия. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По предварительным данным, подозреваемый в 2015-2016 годах был директором унитарного муниципального предприятия, которое занималось ритуальными услугами. Вопреки интересам своей организации он издал приказ, по которому его сотрудники с сентября 2015 года по август 2016 года должны были доставлять трупы с места обнаружения в ритуальный зал коммерческого общества, зная, что перевозка тел умерших в морг осуществляется специализированным транспортом на платной основе. Об этом "Комсомольской правде-Томск" рассказали в Следственном комитете.

В результату предприятию был причинен материальный ущерб более 370 тысяч рублей.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается". - добавили в СК.