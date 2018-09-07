2018-09-07T05:37:12+03:00
Происшествия

Томские следователи возбудили уголовное дело на экс-директора Комбината спецобслуживания

Предприятию причинен ущерб более 370 тысяч рублей
Елена Чечнева
Поделиться:
Предприятию причинен ущерб более 370 тысяч рублейПредприятию причинен ущерб более 370 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

СК по Томской области возбудил уголовное дело на бывшего директора томского унитарного муниципального предприятия. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По предварительным данным, подозреваемый в 2015-2016 годах был директором унитарного муниципального предприятия, которое занималось ритуальными услугами. Вопреки интересам своей организации он издал приказ, по которому его сотрудники с сентября 2015 года по август 2016 года должны были доставлять трупы с места обнаружения в ритуальный зал коммерческого общества, зная, что перевозка тел умерших в морг осуществляется специализированным транспортом на платной основе. Об этом "Комсомольской правде-Томск" рассказали в Следственном комитете.

В результату предприятию был причинен материальный ущерб более 370 тысяч рублей.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается". - добавили в СК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Более 3000 жителей Томской области получат высокотехнологичное лечение бесплатно
В Томской области семьям с детьми-инвалидами будут компенсировать проезд на такси
В Томской области «лесным браконьерам» грозит по 7 лет тюрьмы за рубку берез
Средняя зарплата в Томской области составила 41 000 рублей
Бухгалтеров отдела культуры обвинили в краже 10 миллионов рублей в Томской области
В Томске «Лада» сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Студентов эвакуировали из "горящего" здания в Томске
Томичка получила маткапитал на несуществующих детей и заплатила кредит
Не менее 150 тонн сена сгорели в Томской области
Мужчина под следствием попался на краже в электричке "Тайга-Томск"
В Томской области разыскивают пенсионера, который уехал на рыбалку месяц назад
Теплая солнечная погода ожидается сегодня в Томске
«Пионы», «астры» и «хризантемы» увидят во время музыкального салюта томичи
Новый сквер открыли в Советском районе Томска