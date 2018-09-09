Явка на выборах мэра Томска составила чуть меньше 17 %

СЕГОДНЯ 15:23 2018-09-09T15:29:59+03:00

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На 18.00 9 сентября явка избирателей на выборах мэра Томска составила 16,4%. Как отмечают в избирательной комиссии Томской области, на это время больше всего горожан пришли на избирательные участки в Кировском районе города.

В регионе самый высокий процент пришедших отдать свой голос по-прежнему наблюдается в Колпашево. На 18.00 он составил 28%. На втором месте Зональненское сельское поселение. Там повлиять на будущее муниципалитета пришли 22, 4% избирателей.

Кроме того, на официальном сайте регионального избиркома появилась информация о том, почему на половине избирательных участков Томска нет онлайн-трансляции. Как объясняют в комиссии, еще 16 августа было принято официальное решение, что трансляция в режиме реального времени будет вестись только 92 участках. На остальных 92-х видеозапись сделают офлайн.

Напомним, о нарушениях избирательных прав можно сообщить в штаб регионального омбудсмена по телефону +7(3822) 71-48-34. Горячая линия сегодня будет работать с 10.00 до 19.00.

Помимо этого, сведения о нарушениях избирательных прав могут быть переданы в Избирательную комиссию Томской области по телефону +7 (3822) 51-08-15.

Также центральной избирательной комиссией РФ организован информационно-справочный центр, который работает в соответствии с графиком работы ЦИК России, а в период с 9.00 6 сентября до 18 часов 10 сентября – круглосуточно.

Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по номеру 8-800-222-11-83.