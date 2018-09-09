"Дискотека Авария" кидала торт в толпу в Томске
А еще раньше томичей забросали пирожными "Картошка"
Торт "Дискотеки "Авария" в Томске.
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Неприятный момент произошел во время празднования "Дня томича". Группа "Дискотека Авария" поздравила горожан огромным тортом. Его вынесли на сцену, и стали бросать отрезанные куски в толпу. Тут же к микрофону поднялся мэр Томска Иван Кляйн.
"Я люблю группу "Авария", но такое безобразие мы впервые видим в Томске, - сказал Кляйн. - Не надо, (людям), как собакам, кидать подарок. Подарок надо выносить и раздавать".
Группа сразу извинилась за этот инцидент.
"Это было от души, вам подарок", - сказал солист. - Извините, если мы кого-то обидели".