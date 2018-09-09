2018-09-09T07:58:28+03:00
Общество

"Дискотека Авария" кидала торт в толпу в Томске

А еще раньше томичей забросали пирожными "Картошка"
Елена Чечнева
Поделиться:

Торт "Дискотеки "Авария" в Томске.

Изменить размер текста:

Неприятный момент произошел во время празднования "Дня томича". Группа "Дискотека Авария" поздравила горожан огромным тортом. Его вынесли на сцену, и стали бросать отрезанные куски в толпу. Тут же к микрофону поднялся мэр Томска Иван Кляйн.

"Я люблю группу "Авария", но такое безобразие мы впервые видим в Томске, - сказал Кляйн. - Не надо, (людям), как собакам, кидать подарок. Подарок надо выносить и раздавать".

Группа сразу извинилась за этот инцидент.

"Это было от души, вам подарок", - сказал солист. - Извините, если мы кого-то обидели".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится море
Море, солнце, пальмы и зыбучий песок. Так выглядит счастье, ведь большинство из нас увлеченно занято тем, что работает 11 месяцев в году для того, чтобы месяц провести на юге, наслаждаясь ничегонеделанием. И все же, к чему снится море? Разбираемся по самы
Новости 24
Томичом года стал Глеб Уткин
При пожаре в томском селе пострадали двое взрослых и ребенок
Подросток в Томской области пойдет под суд за угон 6 автомобилей
Врачи дадут рекомендации на Дне томича всем желающим
Томича осудили за выстрел из ружья в потолок
Охотники отстрелят медведя в Кожевниковском районе Томской области
Томич, разгромивший новую школу в Томске, пойдет под суд
Водитель сбил подростка в Томской области и скрылся
В Молчанове Томской области открыли первый за 20 лет цех по переработке молока
Серьезная авария произошла на перекрестке улиц Учебной и Ленина в Томске
Более 3000 жителей Томской области получат высокотехнологичное лечение бесплатно
В Томской области семьям с детьми-инвалидами будут компенсировать проезд на такси
В Томской области «лесным браконьерам» грозит по 7 лет тюрьмы за рубку берез
Средняя зарплата в Томской области составила 41 000 рублей
Бухгалтеров отдела культуры обвинили в краже 10 миллионов рублей в Томской области
В Томске «Лада» сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Студентов эвакуировали из "горящего" здания в Томске
Томичка получила маткапитал на несуществующих детей и заплатила кредит
Не менее 150 тонн сена сгорели в Томской области
Мужчина под следствием попался на краже в электричке "Тайга-Томск"
В Томской области разыскивают пенсионера, который уехал на рыбалку месяц назад
Теплая солнечная погода ожидается сегодня в Томске
«Пионы», «астры» и «хризантемы» увидят во время музыкального салюта томичи
Новый сквер открыли в Советском районе Томска