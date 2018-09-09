"Дискотека Авария" кидала торт в толпу в Томске

СЕГОДНЯ 07:49 2018-09-09T07:58:28+03:00

А еще раньше томичей забросали пирожными "Картошка"

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Неприятный момент произошел во время празднования "Дня томича". Группа "Дискотека Авария" поздравила горожан огромным тортом. Его вынесли на сцену, и стали бросать отрезанные куски в толпу. Тут же к микрофону поднялся мэр Томска Иван Кляйн.

"Я люблю группу "Авария", но такое безобразие мы впервые видим в Томске, - сказал Кляйн. - Не надо, (людям), как собакам, кидать подарок. Подарок надо выносить и раздавать".

Группа сразу извинилась за этот инцидент.

"Это было от души, вам подарок", - сказал солист. - Извините, если мы кого-то обидели".