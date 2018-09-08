На Дне томича горожанам раскроют секреты семейного счастья

СЕГОДНЯ 06:37 2018-09-08T06:56:34+03:00

В праздничный день впервые будет организована площадка «Город нашей любви»

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География Дня томича каждый год становится все шире. В этом году еще одна праздничная площадка будут организована около Дворца бракосочетаний разместится.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках площадке «Город нашей любви» будет работать семейный психолог, юрист, специалисты по семейному бюджету и по жилищным вопросам. Здесь же будут делиться секретами семейного счастья томские пары, отмеченные почетными знаками «За любовь и верность».

Томичам расскажут, как преодолеть семейный кризис, о тонкостях взаимоотношений мужчин и женщин, а также о проблемах воспитания детей и коммуникации с ребенком.

А пока взрослые будут заняты обсуждением важных вопросов, для детей будет работать игровая зона.

Отметим, с подробной программой праздника, а также изменой схемой движения можно познакомиться здесь.