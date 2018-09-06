Девушка погасила кредит, взяв маткапитал на несуществующих детей в Томске

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-06T12:25:44+03:00

Об этом правоохранители выяснили во время расследования другого уголовного дела

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Прокуратура Ленинского района Томска выявила фиктивную регистрацию актов о рождении детей. Этот факт правоохранители выяснили во время рассмотрения уголовного дела на 20-летнюю томичку. Девушку осудили за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Установлено, что в отделе ЗАГС города Томска в октябре 2016 года произведены записи актов о рождении у обвиняемой двух детей, мальчика и девочки. Основанием для внесения записей послужило заявление женщины, якобы присутствовавшей при родах обвиняемой. Однако в это время та содержалась под стражей, при этом наличие у нее беременности и факт родов уполномоченными органами не фиксировались. Более того, женщина призналась, что на самом деле роды не видела, а в ЗАГС обратилась по просьбе подруги.

"Мать" же получила единовременную выплату в 25 тысяч рублей и затем 427,5 тысяч рублей, которые были перечислены на погашение основного долга и уплату процентов по займу в одном из кредитных кооперативов.

"По итогам проверки прокурор района Павел Веснин предъявил в суд исковое заявление о признании недействительным сертификата на материнский капитал и взыскании с получательницы в пользу управления Пенсионного фонда РФ денежных средств в размере 452,5 тыс. рублей", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Томской области.

Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Ранее суд также признал недействительными записи актов о рождении детей и постановил их аннулировать.