2018-09-06T08:01:22+03:00
Здоровье

Ученые: томский препарат эффективнее и безопаснее иммуноглобулина

Такой вывод сделали после научных исследований и эпидемиологического анализа данных
Елена Чечнева
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Иммуноглобулин нельзя вводить, если в крови укушенного или при анализе клеща не выявлен вирус энцефалитаИммуноглобулин нельзя вводить, если в крови укушенного или при анализе клеща не выявлен вирус энцефалитаФото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно информации инновационного портала Томской области, разработанный в регионе препарат для экстренной профилактики клещевого энцефалита «Йодантипирин» эффективнее и безопаснее иммуноглобулина.

«Многие врачи знают о недостатках иммуноглобулина, но продолжают его назначать, руководствуясь регламентирующими документами Роспотребнадзора, - отмечает Владимир Худолей, директор компании, производящей препарат. - Эту ситуацию переломить сложно, но мы ведем активную работу для того, чтобы «Йодантипирин» внесли в официальные документы и рекомендации по оказанию профилактической медпомощи пострадавшим от присасывания иксодовых клещей, особенно в регионах, эндемичных по клещевому энцефалиту».

Он также добавил, что иммуноглобулин нельзя вводить, если в крови укушенного или при анализе клеща не выявлен вирус энцефалита. При этом в случае заражения клетки головного мозга поражаются уже через 24 часа после укуса клеща.

«То есть, пока человек придет в пункт серопрофилактики, сдаст клеща или кровь на анализ и только через два-три дня получит инъекцию иммуноглобулина, вирус уже внедряется в клетки и начинает работать», — уточняет Худолей.

«Йодантипирин» же можно вводить сразу после укуса. Это снизит вероятность заболевания до минимума. Кроме того, препарат можно применять при позднем обращении, а также вакцинированным пациентам. Одна из схем приема предполагает использование лекарства еще до укуса — для профилактики, если человек собирается посетить места, где возможно присасывание клеща.

«Органами Росздравнадзора за все время применения «Йодантипирина» побочных эффектов зарегистрировано не было», — отметил Владимир Худолей.

Кроме того, в ряде регионов — например, Вологодской и Ленинградской областях — «Йодантипирин» уже сейчас применяют наравне с иммуноглобулином. Однако в Сибири препарат до сих пор не включен в официальные документы.

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