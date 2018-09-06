Памятник основателям Томского госуниверситета положит начало новой традиции

СЕГОДНЯ 05:31 2018-09-06T05:32:08+03:00

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Новый монумент у главного корпуса ТГУ 5 сентября торжественно открыли губернатор Томской области Сергей Жвачкин, полномочный представитель президента России в Госдуме и выпускник ТГУ Гарри Минх, заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, ректор ТГУ Эдуард Галажинский, председатель Совета ректоров Томска Георгий Майер, а также мэр Томска Иван Кляйн. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Все мы знаем об открытиях Менделеева в области химии. Знаем о заслугах Флоринского в медицине. Но было у этих ученых мужей одно совместное выдающееся открытие – это открытие Томского Императорского университета. И очень здорово, что сегодня мы отдаем дань выдающимся русским ученым, отцам-основателям первого за Уралом и одного из лучших в мире университетов», – сказал на открытии монумента Сергей Жвачкин.

Автор композиции – известный томский скульптор Антон Гнедых. Он изобразил сидящего за столом Менделеева и стоящего у стола Флоринского, рядом с которым – незанятый стул. По мысли художника, посетители Университетской рощи могут присоединиться к компании выдающихся российских ученых и сделать фото на память.

Возможно, памятник положит начало новой традиции.

«Вы видите, что у монумента один свободный стул. Не думаю, что он будет пустовать. Возможно, студенты будут присаживаться сюда перед экзаменом», – предположил губернатор.