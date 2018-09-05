Томск вошел в тройку городов по доступности хорошего образования

СЕГОДНЯ 05:38 2018-09-05T05:38:21+03:00

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Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал данные опроса о доступности "хорошего и современного образования" в этом году.

Томск оказался в тройке лидеров по этому критерию. С тем, что в городе имеются достаточные возможности для получения качественного современного образования, среди респондентов полностью или в основном согласились 80%. На первом месте опрошенные назвали Краснодар, а на втором - Красноярск. Хуже всего с доступностью качественного современного образования дело обстоит в Подольске, Балашихе, Твери, Махачкале и Тольятти.

По доступности культурной инфраструктуры Томск не попал в лидеры, но процент тех, кто считает, что в городе достаточно учреждений культуры, тоже довольно высок - 74%.