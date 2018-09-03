Изумрудный город благоустраивается

3 Сент. 01:00 2018-09-04T10:41:55+03:00

Иван Кляйн в рамках выездного совещания оценил качество благоустройства, которое провели этим летом в Октябрьском районе, а также дал старт акциям по озеленению города

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Остались последние штрихи

Весело переговариваясь, молодые педагоги школы «Перспектива» разбирают лопаты. Тут же подходит группа малышей из соседнего детского сада, а рядом уже ждут ветераны. В начале улицы Никитина собираются сажать кусты венгерской сирени. Ее саженцы уже расположены в небольших бороздах. К жителям присоединяются и представители торговли и салона красоты, чьи заведения расположены на этой улице. В самый разгар работы к горожанам присоединился мэр Иван Кляйн.

Бегло осмотрев улицу, первым делом градоначальник обратил внимание на съезд во двор и поручил заасфальтировать его. Мэр похвалил благоустройство улицы и предложил помимо кустарников в некоторых местах посадить еще пихты или ели, чтобы зимой они тоже радовали глаз. Кроме того, Иван Григорьевич дал поручение высадить вечнозеленую красавицу и рядом со школой «Перспектива», чтобы дети могли наряжать ее к новому году.

- Спасибо вам за помощь городу, - обратился к тем, кто сажал деревья, Иван Кляйн. - Вместе мы сможем сделать все что угодно.

В ответ томичи высказали пожелание, чтобы озеленения в Томске было еще больше. Иван Григорьевич пояснил, что в сентябре посадки власти планируют на улицах Никитина, Вершинина, С. Лазо, на Московском тракте.

- Еще всем главам районов поручено засадить те улицы, на которых раньше росли деревья, но их срубили. На первый взгляд таких мест кажется мало, но только на проспекте Ленина наберется больше сотни. Не говоря о том, что на бульваре Кирова уже высадили 7000 деревьев. Счет идет на десятки тысяч, - поделился градоначальник. - Осенью больше всего новых насаждений появится в Михайловской роще, минимум 1000 деревьев. Причем посадят их за счет средств бизнеса. Ветеранам будем помогать за счет бюджета или также будем просить предпринимателей.

C чего все началось

Старт акциям по посадке деревьев дали бойцы студенческих стройотрядов. 29 августа они посадили кусты сирени на кольце улицы Сергея Лазо. Туда и приехал Иван Кляйн после посадок на Никитина.

Мэр высоко оценил качество ремонтных работ на улице Сергея Лазо и добавил, что они выполнялись по программе «Безопасные и качественные дороги».

- На сегодняшний день ремонт дорог в Томске выполнен на 98 %. Это означает, что основные площади выполнены, остались только мелкие недоделки, которые необходимо завершить. К примеру, съезд во двор не сделан, знак не поставлен, - добавил Иван Кляйн.

Также градоначальник сказал, что администрации удалось сэкономить средства на торгах, поэтому на сентябрь в план включили дополнительные объекты. В частности, дорожные работы запланированы на участках улиц Демьяна Бедного и Энтузиастов. В целом мэр остался доволен дорожной кампанией этого лета.

- Я понимаю некоторый скепсис населения, но мы не можем все сделать в один год, - объяснил Иван Григорьевич.

На следующий год из самых крупных объектов в плане на ремонт дорог стоит Иркутский тракт от въезда до кольца, а также комплексный капитальный ремонт проспекта Ленина от пересечения с улицей Нахимова на въезде в город до площади Ленина.

Впервые за 46 лет

Заключительным пунктом объезда стал один из вновь благоустроенных дворов Октябрьского района. Всего в районе реализовали 21 проект благоустройства. На половину из них выделили средства по федеральной программе "Комфортная городская среда", затраты на остальные взял на себя городской бюджет. В среднем же по городу в каждом районе за лето реализовано 20-23 проекта благоустройства. Их количество зависело от наличия проектно-сметной документации.

- Проектировщики не в состоянии учесть все, - отметил Иван Кляйн. - С тем, что было упущено, помогают сами жители и бизнес. Например, на этом адресе не была учтена необходимость замены грунта на газонах. Глава района Сергей Лозовский договорился с бизнесом, чтобы привезти 100 тонн земли. Осталось чуть-чуть добить озеленение и засадить газон травой. Жители нам не дадут ничего упустить, поэтому, если на этом адресе что-то не доделано в этом году, значит, доделаем в следующем. Здесь вот еще не хватает оборудовать отмостку и отвести влагу от дома.

Иван Григорьевич похвалил за работу директора управляющей компании "Жилфонд" и в шутку предложил ей "свергнуть" всех мужчин-директоров управляющих компаний, ведь у женщин эта работа получается лучше.

Затем градоначальник направился к школе №36. Напомним, ее капитальный ремонт провели в 2015 году. Там заменили окна, двери, установили современную сантехнику, провели ремонт кровли и всех коммуникаций, а также спортивного зала. На территории школы установили ограждение, соответствующее единому стандарту безопасности, заасфальтировали дорожки, отсыпали поле для игры в лапту. На территории учреждения оборудовали многофункциональную спортивную площадку.

В этом году перед территорией образовательного учреждения, между домами №122 и 124 по Иркутскому тракту, оборудовали клумбу с крупной елью в центре и выложили к ней плиткой дорожки. Это также не входило в смету проекта благоустройства и стало подарком жителям от подрядчика. Кроме того, мэр дал поручение заново заасфальтировать тротуар перед школой и выложить еще одну тропинку к клумбе.

В завершение объезда к Ивану Кляйну подошла одна из активных жительниц двора Ангелика Полевахо. Ангелика Паисьевна проработала учителем в школе № 36 почти всю свою трудовую жизнь. Пенсионерка поблагодарила мэра за помощь с быстрым решением проблем с отоплением в ее доме и за благоустройство территории микрорайона.

- Мне почти 80 лет, и за 46 лет я впервые увидела такое отношение к жителям, - сказала женщина.

На внутреннем дворе школы мэр обратил внимание на отсутствие стадиона, при том что место под него есть. Директору школы № 36 Наталье Бирюлиной он посоветовал подать заявку в городскую администрацию и обещал решить этот вопрос.