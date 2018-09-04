Сроки сорваны: без горячей воды в Томске остаются около 200 многоквартирников

СЕГОДНЯ 05:08 2018-09-04T05:20:27+03:00

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Несмотря на распоряжение мэра, обеспечить всех томичей горячей водой к 1 сентября, в 177 многоквартирных домах сроки подачи ресурса сорваны. Основная часть томичей, которая вынуждена пользоваться кипятильниками и бойлерами, проживает в районе Татарской слободы. Там этим летом, на выделенные дополнительно 100 миллионов рублей, проходят масштабные работы по реконструкции тепломагистрали.

- Планируется, что горячая вода в квартирах жителей Татарской слободы появится после 15 сентября. Сегодня подрядчик - ООО «СтройСервис» перекладывает трубопровод ул. Татарская, Трифонова, Мусы Джалиля и Максима Горького. В настоящее время бригады монтируют тепловые камеры и прокладывают предизолированные трубы. Тепловые узлы уже проинспектированы специалистами «Тепловой инспекции» и готовы к работе, - сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Между тем, в Александровском районе Томской области уже стартовал отопительный сезон. По информации пресс-службы региональной администрации, для приема тепла здесь подготовлены 73 км тепловых и 78,5 км водопроводных сетей, 231 тыс. кв. метров жилищного фонда и 11 котельных.