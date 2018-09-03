Пять с плюсом

3 Сент. 01:00 2018-09-04T11:44:28+03:00

У Томской области теперь шесть «дорожных карт» с крупными корпорациями

Изменить размер текста: A A

Губернатор региона Сергей Жвачкин договорился с топливной компанией «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом» о расширении научно-технического сотрудничества в неядерной сфере.

Рабочая поездка делегации атомщиков в Томскую область состоялась 30 августа. В «Белом доме» губернатор Сергей Жвачкин и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова провели стратегическую сессию, темой которой стало сотрудничество томских промышленных и инновационных компаний, университетов и академических институтов с подразделениями ГК «Росатом».

Томская область еще с 2013 года активно участвует в программах инновационного развития крупнейших отечественных компаний. «Мы подписали «дорожные карты» о расширении использования томской продукции и технологий с «Газпромом», «Газпром нефтью», «Интер РАО», «Россетями» и «СИБУРом». И это не просто планы на бумаге. За последние несколько лет объем сотрудничества томичей с гигантами российского бизнеса составил почти 30 миллиардов рублей», - напомнил С. Жвачкин.

По мнению губернатора, закономерно и сотрудничество Томской области с «Росатомом»: «Во-первых, атомная энергетика - одна из самых инновационных отраслей. Во-вторых, здесь почти 70 лет назад основано одно из крупнейших предприятий отрасли - Сибирский химический комбинат. За прошедшие годы томские ученые и производственники накопили огромный опыт в атомной сфере. В-третьих, компания «ТВЭЛ» и госкорпорация «Росатом» уже реализуют в нашем регионе масштабные инвестиционные проекты».

Здесь же, в обладминистрации, Наталья Никипелова представила губернатору экспозицию по общепромышленной деятельности ТВЭЛ. Компания презентовала неядерные направления своего бизнеса - накопители энергии, аддитивные технологии, нефтесервис, сверхпроводниковые материалы, металлургия и химические технологии, полимерные композиционные материалы.

Итогом рабочей поездки стало утверждение «дорожной карты» по расширению научно-технического сотрудничества между АО «ТВЭЛ», другими предприятиями «Росатома», администрацией Томской области и бизнес-сообществом региона. Документ скрепили подписями Сергей Жвачкин и Наталья Никипелова.

- Сегодня мы даем старт новому большому совместному проекту и предлагаем конкретные мероприятия по внедрению томских разработок с участием Томского политехнического университета, Института физики прочности и материаловедения и Института химии нефти РАН, компаний «Микран», «ЭлеСи», «Технология маркет», северского предприятия «ВАБ-70», туганской горно-обогатительной компании «Ильменит». Уверен, что этот список в процессе нашего сотрудничества пополнят и другие участники, - заявил губернатор Томской области.

В рамках «дорожной карты» сотрудничество между атомщиками и томскими предприятиями будет идти по таким направлениям, как «IT, автоматизация и роботизация», «Накопители энергии и электротранспорт» и «Аддитивные технологии». Президент АО «ТВЭЛ» добавила, что топливная компания готова к самым разнообразным формам производственно-технологической и коммерческой кооперации. Главное, чтобы создаваемые производства были высокотехнологичными, инновационными, имели высокий экспортный потенциал.

- ТВЭЛ ставит перед собой задачу кратно увеличить выручку от неядерных направлений бизнеса, что позволит не только задействовать научный, технологический и кадровый потенциал, производственные мощности и площадки предприятий Топливной компании (в Томской области это АО «СХК»), но и способствовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест в регионе, - отметила Н. Никипелова. - Надеюсь, что уже к концу года мы получим если не действующие производства, то, по крайней мере, первые проработанные, рассмотренные проекты.

Добавим, что отвечать за реализацию «дорожной карты» будут заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный и вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу АО «ТВЭЛ» Илья Галкин.