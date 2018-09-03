Астрофизик из Томска поборется за победу на всероссийском Science Slam

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-03T08:28:43+03:00

Название доклада томского астрофизика - «Фантастические галактики и где они обитают». Фото: социальные сети

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Александра Гроховская, которая представляла ТГУ на Science Slam-Томск в прошлом году, расскажет о свойствах галактик на всероссийском слэме. Он пройдет в Уфе 18 октября.

Участниками Science Slam Russia станут пять молодых ученых. Представители Томска, Уфы, Москвы, Самары и Костромы презентуют свои научные достижения зрителям, которые аплодисментами выберут победителя.

Название доклада томского астрофизика - «Фантастические галактики и где они обитают».

«Цель моего исследования - узнать, как на эволюцию, вид, физические параметры галактики влияет ее окружение. Интересно знать, в каком мире мы все-таки живем, в глобальном плане, без айфонов и инстаграма. Эта работа настолько интересная, что я готова проводить в кабинете по двенадцать часов в сутки», — говорит Александра Гроховская о своей научной работе.

Стать новым героем научной битвы можно, подав заявку на участие до 10 сентября. Дополнительная информация доступна на официальном сайте Science Slam.