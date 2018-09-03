Астрофизик из Томска поборется за победу на всероссийском Science Slam
Александра Гроховская, которая представляла ТГУ на Science Slam-Томск в прошлом году, расскажет о свойствах галактик на всероссийском слэме. Он пройдет в Уфе 18 октября.
Участниками Science Slam Russia станут пять молодых ученых. Представители Томска, Уфы, Москвы, Самары и Костромы презентуют свои научные достижения зрителям, которые аплодисментами выберут победителя.
Название доклада томского астрофизика - «Фантастические галактики и где они обитают».
«Цель моего исследования - узнать, как на эволюцию, вид, физические параметры галактики влияет ее окружение. Интересно знать, в каком мире мы все-таки живем, в глобальном плане, без айфонов и инстаграма. Эта работа настолько интересная, что я готова проводить в кабинете по двенадцать часов в сутки», — говорит Александра Гроховская о своей научной работе.
Стать новым героем научной битвы можно, подав заявку на участие до 10 сентября. Дополнительная информация доступна на официальном сайте Science Slam.
Выступление Александры Гроховской на Томском слэме.Название томского доклада звучит как «Фантастические галактики и где они обитают».