Дождливая прохладная погода ожидается сегодня в Томске

СЕГОДНЯ 05:15 2018-09-03T05:22:39+03:00

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Первые дни осени ожидаются сырыми и прохладными. Согласно прогнозу томских синоптиков, сегодня, 3 сентября, на территории Томской области ожидается облачная погода с прояснениями, днем по юго-западу сильный дождь; утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 15 м/с. В дневное время столбики термометров покажут +8…+13°С, по востоку воздух прогреется до +18°С.

Напомним, согласно предварительному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в сентябре будет ниже нормы на один градус. В первой и во второй декадах месяца в ночное время ожидаются колебания температуры от +9...+14°С до +2...+7°С, в северных районах региона возможны заморозки до -3°С. В дневное время будет гораздо теплее, ожидается, что столбики термометров будут показывать от +20°С до +25°С, по северным районам — +6...+11°С. В третьей декаде температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем — +4...+9°С.