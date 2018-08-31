2018-08-31T10:21:26+03:00
Общество

В томской Росгвардии выбрали лучший экипаж групп задержания вневедомственной охраны

Конкурс состоялся на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Томской области
Татьяна АКТАБАЕВА
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Смотр-конкурс профессионального мастерства среди групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии Томской области.Смотр-конкурс профессионального мастерства среди групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии Томской области.
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В соревнованиях принимали участие шесть лучших экипажей Росгвардии из Томска, Северска, Асиновского и Шегарского районов.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии Томской области, сначала участники продемонстрировали свои знания законодательства Российской Федерации- нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность сотрудников Росгвардии, а также выполняли задания по служебной подготовке и теоретическому курсу правил дорожного движения. Затем оценивалась физическая подготовка сотрудников и владение боевыми приемами борьбы.

Следующим, наиболее зрелищным этапом, который проходил на полигоне ЦПП, стала отработка группами задержания сигнала «тревога» на охраняемой квартире.

Финал конкурса прошел на базе спорткомплекса «Сигнал», там сотрудники продемонстрировали умения применять на практике навыки обращения с оружием, а также выполнение теоретических заданий данной тематики.

В ходе упорной борьбы Северский отдел вневедомственной охраны оказался лучшим. В личном первенстве победителем признан младший сержант полиции Дмитрий Курцев, полицейский (водитель) 2 отделения взвода полиции ОВО по ЗАТО Северск», в командном зачёте победу одержала команда ОВО по ЗАТО Северск — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области».

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