Томский политех вошел в тройку лучших вузов Евразии

СЕГОДНЯ 05:33 2018-08-31T05:37:54+03:00

В рейтинге участвовали университеты из 16 стран Фото: из открытых источников

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На первом саммите передовых научных исследований Times Higher Education (THE) в Евразийском регионе объявили результаты первого рейтинга THE ведущих университетов стран Евразии. Томский политехнический университет занял в рейтинге лучших вузов крупнейшего макрорегиона Земли третье место. Впереди него - московские вузы МГУ и МФТИ.

При подведении результатов рейтинга проводится анализ деятельности вузов по 13 критериям. Ключевыми являются международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг и другие.

Саммит передовых научных исследований Times Higher Education проходит в Казанском федеральном университете под девизом «Объединяя Восток и Запад в новом мировом центре исследований и инноваций». Он собрал 250 делегатов из 20 стран мира, а также более 30 спикеров мирового уровня. .

Отметим, что Евразийский регион охватывает Афганистан, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Киргизию, Монголию, Молдову, Россию, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Украину и Узбекистан.