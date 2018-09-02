«Томь» разгромила ФК «СКА-Хабаровск» на домашнем поле

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-02T10:19:47+03:00

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Вчера, 1 сентября, в рамках 9-го тура ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018-2019 «Томь» с «СКА-Хабаровск». Согласно данным официального сайта томского клуба, матч прошедший на поле стадиона «Труд» завершился со счетом 4:1.

Томичи открыли счет уже на 3 минуте игры, после удара Никиты Гвинейского мяч попал в Илью Кузьмичева и влетел в ворота соперников. Затем футболисты из Хабаровска сравняли счет. Следующий гол на 49-ой минуте забил Илья Кухарчук, на 72-ой минуте мяч в ворота противника отправил Олег Шалаев и последний гол забил Александр Ставпец, это произошло на 79-ой минуте встречи.

- Как только стали аккуратнее играть, сразу пошли быстрые атаки. Хорошо, что забили быстрый гол в начале тайма, и было видно, что сбросили чуть-чуть напряжение. По самоотдаче, по дисциплине, по желанию играть им огромное спасибо, могут играть ещё лучше, - заявил главный тренер «Томи» Василий Баскаков.

Напомним, ранее сообщалось, что у "Томи" появился новый главный тренер.