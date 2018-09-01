Новая школа с метеостанцией откроется Томске 1 сентября

СЕГОДНЯ 07:14 2018-09-01T07:14:53+03:00

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В первый день учебного года состоялось торжественное открытие новых томских школ. В 10.00 распахнула свои двери перед учениками школа "Перспектива" по адресу Никитина, 6. В 11.30 веселые детские голоса впервые зазвучат во втором здании Заозёрной школы № 16 по улице Береговая, 6 микрорайоне Радонежский. Каждое из учреждений примет по 1100 учеников.

"Кроме мебели и оборудования, каждое учреждение получило по 75 миллионов рублей на приобретение дополнительных технических средств обучения, учебных пособий, учебников и литературы", - рассказали нам в пресс-службе городской администрации.

В здании школы на улице Береговой оборудованы 8 кабинетов иностранного языка, оснащённых современным лингафонным оборудованием. Благодаря этому учреждение планирует организовать преподавание 5-ти иностранных языков: английского, немецкого, французского, испанского и китайского. На базе учреждения совместно с ТГУ будет функционировать центр межкультурных коммуникаций. Откроются также архитектурные классы, организованные совместно с ТГАСУ. Новый корпус оснащён цифровыми лабораториями по каждому предмету и даже метестанцией. На прилегающей территории оборудованы спортивные площадки, беговая дорожка, хоккейный корт. В школу набрали 6 первых классов. Всего с 1 сентября в ней начнут обучение 670 ребятишек.

В школе «Перспектива» оборудовали лабораторию биотехнологии и аналитической химии. Она оснащена микроскопом, который проецирует объект под стеклом на экран или интерактивную доску, цифровой видеокамерой для работы с оптическими приборами, и даже оборудованием для выделения ДНК. По естественно-научному профилю учреждение будет сотрудничать с СибГМУ.

В "Перспектие" также оборудован кабинет электротехники и робототехники. В нем есть 3D принтеры профессионального качества, конструктор для сборки 3D сканера, конструктор для сборки станков для механической обработки, программируемые контроллеры для изучения встраиваемых кибернетических систем. По технологическому профилю учреждение будет сотрудничать с ТУСУРом. В школу тоже набрали 6 первых классов. В ней 1 сентября за парты сядет 1000 учеников.