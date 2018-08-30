2018-08-30T15:28:40+03:00
Спорт

У ФК «Томь» появился новый главный тренер

На эту должность томский губернатор назначил Василия Баскакова
Татьяна АКТАБАЕВА
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Василий Баскаков назначен главный тренером "Томи".Василий Баскаков назначен главный тренером "Томи".
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Сегодня, 30 августа, губернатор Томской области Сергей Жвачкин пообщался с генеральным директором ФК «Томь» Татьяной Смирновой, Василей Баскаковым, временно исполняющим обязанности главного тренера, заместителем губернатора по внутренней политики Сергеем Ильиных и начальником департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области Максимом Максимовым.

В ходе встречи губернатор решил утвердил Василия Баскакова в должности главного тренера «Томи».

- Наш клуб в группе лидеров турнирной таблицы. Пять из восьми матчей парни сыграли с победой. Это говорит о том, что Василий Владимирович нашел сильные стороны команды, сплотил игроков, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Василий Баскаков хорошо известен томичам, и для меня несомненен его профессиональный рост.

«Справка КП»: Василий Владимирович Баскаков родился в 1962 году в Парабели. В качестве игрока выступал за томскую «Томь» и кемеровский «Кузбасс». В тренерском штабе «Томи» с 2004 года. С 30 апреля 2018 года исполняет обязанности главного тренера: в этой должности вывел томскую команду из зоны вылета ФНЛ, сохранив томичам место в чемпионате Футбольной национальной лиги.

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