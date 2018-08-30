В Томскую область привезут первые вакцины от гриппа

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-30T08:53:27+03:00

в прошлом году впервые больше 40 % населения Томской области поставили прививку от гриппа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Они поступят в больницы в начале сентября

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"С 3 по 9 сентября в медицинские организации региона поступят 141 820 доз вакцины для взрослых и 52 986 доз для детей", - сообщает пресс-служба областной администрации.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения области Елены Шаталовой, вакцинацию проведут отечественным препаратом «Совигрипп».

«Получить прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства смогут дети с шести месяцев, дошкольники, школьники, студенты, медики, работники образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пенсионеры, беременные и призывники. Для предприятий возможна массовая вакцинация по договору с больницей», — пояснила Елена Шаталова.

Она подчеркнула, что в прошлом году впервые больше 40 % населения Томской области поставили прививку от гриппа.

«Прямым следствием этого стал один из самых спокойных эпидсезонов за последние годы: в целом низкая статистика заболеваемости и ни одного тяжелого случая гриппа», — подытожила врач.

Напомним, адрес поликлиники по месту жительства указан на полисе обязательного медицинского страхования. По вопросам вакцинации, профилактики и лечения гриппа департамент здравоохранения Томской области организовал круглосуточную горячую линию «Осторожно: грипп!» по телефону (3822) 516-616, а жители Томской области могут бесплатно позвонить по номеру 8-800-350-88-50.