В Томскую область привезут первые вакцины от гриппа
"С 3 по 9 сентября в медицинские организации региона поступят 141 820 доз вакцины для взрослых и 52 986 доз для детей", - сообщает пресс-служба областной администрации.
По словам заместителя начальника департамента здравоохранения области Елены Шаталовой, вакцинацию проведут отечественным препаратом «Совигрипп».
«Получить прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства смогут дети с шести месяцев, дошкольники, школьники, студенты, медики, работники образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пенсионеры, беременные и призывники. Для предприятий возможна массовая вакцинация по договору с больницей», — пояснила Елена Шаталова.
Она подчеркнула, что в прошлом году впервые больше 40 % населения Томской области поставили прививку от гриппа.
«Прямым следствием этого стал один из самых спокойных эпидсезонов за последние годы: в целом низкая статистика заболеваемости и ни одного тяжелого случая гриппа», — подытожила врач.
Напомним, адрес поликлиники по месту жительства указан на полисе обязательного медицинского страхования. По вопросам вакцинации, профилактики и лечения гриппа департамент здравоохранения Томской области организовал круглосуточную горячую линию «Осторожно: грипп!» по телефону (3822) 516-616, а жители Томской области могут бесплатно позвонить по номеру 8-800-350-88-50.