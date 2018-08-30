Томские «Чаровницы» поют над Днепром

СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-30T06:46:45+03:00

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После блистательных выступлений в Минске, Рогачеве, Светлогорске в родной Томск вернулись давно известные своими голосами во многих городах России и очень симпатичные исполнители творческих коллективов «Белая Русь» и «Чаровницы».

Весь «поющий» состав (Людмила Тренина, Виктория Пастушкова, Артем Сакулин, Ирина Ширяева, Алеся Игнатова, Елизавета Засухина и Ксения Степанец - солистка и руководитель ансамбля «Чаровницы») уже много лет является неотъемлемой частью одного из самых активных в нашем регионе национальных сообществ - региональной общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов Томской области». «Русифицированные» белорусы, они не теряют связи с родиной своих предков. И, конечно, поют белорусские песни так, что у слушателей дух захватывает…

Знают и любят их в Беларуси: с просьбой оказать содействие в направлении на Межрегиональный фестиваль искусств, посвященный Дню независимости республики, к губернатору Томской области Сергею Жвачкину обратился лично ее министр культуры Юрий Бондарь. И глава обладминистрации, конечно, не смог отказать. Ведь в ноябре 2017 года в регионе с таким успехом прошел Открытый областной фестиваль «Искусство жить вместе», посвященный Дню народного единства России. Основным организатором фестиваля стала, конечно, РОО НКА белорусов Томской области.

Фото из архива ансамбля «Чаровницы» и «Белая Русь».

«У нас много планов на будущее, - говорит Любовь Адаскевич, председатель автономии и директор известного десяткам тысяч школьников Дома детства и юношества «Факел», - Это организация фестивалей, форумов национальных сообществ, знакомства томичей с известными белорусами, презентации национального белорусского подворья и многое другое. Ведь, помимо того, что наша автономия существует в Томске уже более 18 лет, история единения белорусов и томичей уходит корнями в века. Еще во времена Столыпинских реформ, к примеру, в северные районы Томской области переселялись тысячи людей, осваивая эти обширные земли». Планам Любови Александровны, кстати, награжденной президентом республики Беларусь Александром Лукашенко медалью Франциска Скорина, скорее всего, суждено сбыться. Достаточно только послушать, с какой силой и воодушевлением поют девушки из «Белой Руси» или «Чаровницы»!

"Справка КП": Франциск Скорина — белорусский и восточнославянский первопечатник, переводчик, издатель и художник. Сын народа, живущего на европейском пограничье, гениально соединил в своем творчестве традиции византийского Востока и латинского Запада. Благодаря Скорине белорусы получили печатную Библию на родном языке раньше русских и украинцев, поляков и литовцев, сербов и болгар, французов и англичан.