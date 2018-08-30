Томская дэнс-группа ЮДИ выступила в телепроекте America's Got Talent

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-29T14:01:03+03:00

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Во вторник, 28 августа, группа ЮДИ выступила в третьем туре американского телепроекта America's Got Talent. Зрителям показали уже новую историю. На следующий день видео номера появилось на официальном канале телешоу.

В этом туре решение по конкурсантам принимают не члены жюри, а зрители. На протяжении суток они голосуют на официальном сайте проекта. В официальном сообществе группы в социальной сети разместили ссылку на голосование, однако она недоступна тем, кто находится в России. Если сибиряки победят, то получат путевку в полуфинал, съемки которого запланированы на начало сентября.

America’s Got Talent - телепроект на телеканале NBC и часть франшизы «Got Talent». Это шоу талантов, в котором выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов, желающие выиграть главный приз в 1 000 000 долларов.

Напомним, в мае 2015 года танцоры из Томска покорили весь мир выступлением на шоу талантов в Англии.

- Британцы восприняли наш номер, как что-то невероятное. Мы же уже привыкли к нему, поэтому были в шоке от такой реакции. В России нам тоже апплодируют, но нас уже знают и к нам привыкли, там же они восприняли нас как что-то необычное, - рассказал Денис Вишняк.