Заморозки до -4 ожидаются в ближайшие дни в Томской области
Сотрудники МЧС предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
в Томской области ожидаются осенние заморозки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ближайшие дни на территории Томской области ожидаются заморозки. Согласно прогнозу синоптиков, 1 сентября местами при прояснениях столбкики термометров покажут 0…– 4° С.
В связи с полученным прогнозом сотрудники регионального МЧС, предупреждают томичей о возникновении ЧС, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур. Томичам рекомендуют соблюдать меры безопасности, в том числе и противопожарной. Жителям Томской области советуют соблюдать требования пожарной безопасности – не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, не перегружать электропроводку.