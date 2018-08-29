2018-08-29T12:54:58+03:00
Происшествия

Заморозки до -4 ожидаются в ближайшие дни в Томской области

Сотрудники МЧС предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
Татьяна АКТАБАЕВА
Поделиться:
в Томской области ожидаются осенние заморозки.в Томской области ожидаются осенние заморозки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В ближайшие дни на территории Томской области ожидаются заморозки. Согласно прогнозу синоптиков, 1 сентября местами при прояснениях столбкики термометров покажут 0…– 4° С.

В связи с полученным прогнозом сотрудники регионального МЧС, предупреждают томичей о возникновении ЧС, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур. Томичам рекомендуют соблюдать меры безопасности, в том числе и противопожарной. Жителям Томской области советуют соблюдать требования пожарной безопасности – не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, не перегружать электропроводку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Прохладная погода ждет томичей в День знаний
В Томске под колеса «Хонды» угодила молодая девушка
Конкурс на одно бюджетное место в томских ссузах составил 3 человека
Под Томском задержали «лесных браконьеров», нарубивших берез почти на 400 тысяч рублей
Из-за нарушений качества приставы опечатали томскую пекарню
В Томской области водитель «ВАЗа» врезался в мотоблок и скрылся с места ДТП
В томской школе откроют первый ресурсных класс для детей аутизмом
Более трех миллионов задолжала томская компания своим сотрудникам
Убийство у «Абсента»: томич смертельно ударил пьяного знакомого
В Томской области появилось оборудование для биометрических паспортов
По Советской и Кривой ограничат движение в Томске
Больше всего «земских докторов» работают в Колпашевском районе Томской области
Бульвар на проспекте Кирова в Томске благоустраивают со срывом сроков
Угрожали пассатижами: двое томичей увезли подростка в лес и требовали у него деньги
Команда Томского политеха стала одной из лучших в морской робототехнике
В Томске осудят водителя, по вине которого погиб мотоциклист
Мэр Томска предлагает ужесточить наказания за несанкционированные свалки
В Томске 356 домов продолжают оставаться без горячей воды
Основателям ТГУ установят памятник в Томске
Полицейские "накрыли" интернет-магазин наркотиков в Томске
Томские дороги отремонтировали на 97%
В Томске незаконно сокращают пешеходную зону