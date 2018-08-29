Томские школы укомплектованы учебниками на 98%

СЕГОДНЯ 08:33 2018-08-29T08:32:32+03:00

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В Томске завершается приемка школ к новому учебному году. "На данный момент комиссия проверила готовность 66 общеобразовательных учреждений из 67, - говорится на сайте мэрии. - Все учреждения приняты успешно, во всех учтены предписания от органов МЧС, МВД, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, полученные в прошлом году".

Приемочная комиссия осматривает территорию школы и все ее помещения. Она оценивает качество ремонта и сохранность мебели, обеспеченность школьных библиотек учебниками и художественной литературой, безопасность спортивных конструкций. Проверяется и соблюдение требований противопожарной безопасности, в том числе наличие и соответствие планов эвакуации, состояние эвакуационных путей и средств пожаротушения.

Кроме того, комиссия проверяет укомплектованность штатов образовательных учреждений, наличие образовательных программ, готовность планов работы учреждения на новый учебный год. К примеру, укомплектованность учебниками и учебной литературой на сегодняшний день составляет 98%.

Стоит сказать и о том, что завершены все работы в школе №22, где проходил капремонт кровли и школе №2, где был произведен капремонт фасада. К концу этого года окончат капитальный ремонт и в школе №15.