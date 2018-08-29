2018-08-29T08:32:32+03:00
Общество

Томские школы укомплектованы учебниками на 98%

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации
Елена Чечнева
Поделиться:
В Томске завершается приемка школ к новому учебному году.В Томске завершается приемка школ к новому учебному году.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Томске завершается приемка школ к новому учебному году. "На данный момент комиссия проверила готовность 66 общеобразовательных учреждений из 67, - говорится на сайте мэрии. - Все учреждения приняты успешно, во всех учтены предписания от органов МЧС, МВД, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, полученные в прошлом году".

Приемочная комиссия осматривает территорию школы и все ее помещения. Она оценивает качество ремонта и сохранность мебели, обеспеченность школьных библиотек учебниками и художественной литературой, безопасность спортивных конструкций. Проверяется и соблюдение требований противопожарной безопасности, в том числе наличие и соответствие планов эвакуации, состояние эвакуационных путей и средств пожаротушения.

Кроме того, комиссия проверяет укомплектованность штатов образовательных учреждений, наличие образовательных программ, готовность планов работы учреждения на новый учебный год. К примеру, укомплектованность учебниками и учебной литературой на сегодняшний день составляет 98%.

Стоит сказать и о том, что завершены все работы в школе №22, где проходил капремонт кровли и школе №2, где был произведен капремонт фасада. К концу этого года окончат капитальный ремонт и в школе №15.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День учителя: идеи необычных подарков от класса, коллег, родителей
День учителя отмечается 5 октября. Одна из традиций этого праздника — вручать преподавателям подарки в благодарность за их нелегкий труд. Но что именно подарить на День учителя? Вот несколько вариантов
Новости 24
Под Томском задержали «лесных браконьеров», нарубивших берез почти на 400 тысяч рублей
Из-за нарушений качества приставы опечатали томскую пекарню
В Томской области водитель «ВАЗа» врезался в мотоблок и скрылся с места ДТП
В томской школе откроют первый ресурсных класс для детей аутизмом
Более трех миллионов задолжала томская компания своим сотрудникам
Убийство у «Абсента»: томич смертельно ударил пьяного знакомого
В Томской области появилось оборудование для биометрических паспортов
По Советской и Кривой ограничат движение в Томске
Больше всего «земских докторов» работают в Колпашевском районе Томской области
Бульвар на проспекте Кирова в Томске благоустраивают со срывом сроков
Угрожали пассатижами: двое томичей увезли подростка в лес и требовали у него деньги
Команда Томского политеха стала одной из лучших в морской робототехнике
В Томске осудят водителя, по вине которого погиб мотоциклист
Мэр Томска предлагает ужесточить наказания за несанкционированные свалки
В Томске 356 домов продолжают оставаться без горячей воды
Основателям ТГУ установят памятник в Томске
Полицейские "накрыли" интернет-магазин наркотиков в Томске
Томские дороги отремонтировали на 97%
В Томске незаконно сокращают пешеходную зону