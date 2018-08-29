Глава МЧС по Томской области Михаил Бегун уволен
Накануне на официальном портале правовой информации появилось сообщение о том, что президент освободил от занимаемой должности главу МЧС по Томской области Михаила Бегуна.
Напомним, что Михаил Бегун был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Руководитель регионального МЧС был пойман сотрудниками УФСБ в момент передачи денег. Согласно предварительным данным Следственного комитета Томской области, начальник ведомства нарушил в прошлом месяце. Предполагается, что Бегун предлагал за вознаграждения коммерческим организациям работать с нарушениями. Руководитель МЧС действовал через подчиненного. В настоящее время экс-начальник находится под арестом, на него заведено уголовное дело.
Временно исполняющим обязанности руководителя регионального МЧС назначен полковник внутренней службы Олег Еременко, он прибыл в Томскую область из Алтайского края.