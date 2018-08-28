Подготовка к зиме в Томске идет с опережением

СЕГОДНЯ 11:17 2018-08-28T11:27:24+03:00

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"Сегодня к работе зимой готовы 94% детских садов (97 учреждений), 96% школ (75 объектов), 83% детских домов (5 объектов), 74% от общего числа больниц (53 клиники) и 76% учреждений дополнительного образования", - отметил Владимир Брюханцев.

Горячая вода подана и во многие студенческие общежития. Важного ресурса нет по 14-ти адресам из 46.

"Подача горячего водоснабжения возобновлена в 2446 многоквартирных домах", - говорят также в городской администрации.

Однако многие томичи продолжают греть чайники или пользоваться бойлером.

Как сообщает департамент городского хозяйства, большинство домов, где сорваны сроки подачи горячей воды, расположены в районе улиц Никитина и в Кировском районе на участках улиц Елизаровых, Осипенко, Котовского, Нахимова, Красноармейская. Всего в Томске их насчитывается 356.

Отметим, что «Томск РТС», а также УК и ТСЖ должны вернуть горячую воду в квартиры томичей до 7 сентября.

Администрация города направила в областной департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора материалы по 71 многоквартирному дому, где не были выдержаны сроки отключения горячей воды, из них на 44 участках тепломагистралей по вине АО «Томск РТС», на 27 участках – по вине ТСЖ и управляющих компаний. Меры административной ответственности определят после проверок.

Кроме того, специалисты департамента городского хозяйства регулярно передают в прокуратуру информацию о компаниях, виновных в несвоевременной подаче горячей воды в дома томичей.