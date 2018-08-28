2018-08-28T05:44:11+03:00
Наука

Ученые из Томска и Москвы создадут первый в России «подводный трактор»

Уникальная машина будет укладывать кабельные линии в морских глубинах
Татьяна АКТАБАЕВА
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Томские учены разрабатывают новую технологию прокладки кабеля. Фото: htnews.centerТомские учены разрабатывают новую технологию прокладки кабеля. Фото: htnews.center
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Ученые ТУСУРа и МГТУ им. Н. Э. Баумана будет работать над созданием уникальной машины - трактора, способного укладывать кабельные линии на глубине до 2 тысяч метров.

- Аппараты такого класса ранее не разрабатывались ни в СССР, ни в России, это первый опыт, - сообщил проректор по научной работе и инновациям ТУСУРа Виктор Рулевский.

Как сообщает пресс-служба ТУСУРа, о сотрудничестве представители вузов договорились в ходе международного военно-технического форума «Армия – 2018». Первое, что предстоит сделать томским ученым – это разработать систему энергоснабжения для машины, планируется, что ее мощность будет более 200 кВт. У тусуровцев в этой сфере уже есть собственные уникальные разработки.

К примеру, в 2015 году институтом впервые в России были разработаны системы электропитания для глубоководных телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов мощностью до 60 киловатт и способностью передачи на глубину до 6 000 метров. Это, в частности, позволяет проводить обзорно-поисковые, геологоразведочные и аварийно-спасательные работы на больших глубинах.

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