Рекордный фестиваль: «Праздник топора» - 2018 в Томской области посетили более 150 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-27T13:47:52+03:00

Прошедший конкурс-фестиваль стал самым масштабным в своей истории как по географии представленных стран, так и по числу гостей

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В Томской области завершился международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора», который по традиции прошел в парке «Околица» в селе Зоркальцево.

В этом году фестиваль, ставший визитной карточкой региона, объединил 5 конкурсов. Свои умения, опыт и талант продемонстрировали лучшие мастера по работе с деревом, берестой, кузнецы, керамисты и печники из 35 стран мира. Самому молодому участнику фестиваля 19 лет, это новичок Илья Текин из Хабаровска, а самому старшему 75 лет - старожил конкурса Александр Васильев из поселка Самусь.

Объединяя таланты

Техническое открытие «Праздника топора» состоялось 21 августа, в этот же день мастера со всех континентов приступили к работе. Перед плотниками и столярами стояла непростая задача - за пять дней вытесать из дерева скульптуру или смастерить композицию, которая будет поражать воображение и привлекать внимание публики. Работы мастеров перед торжественным открытием фестиваля, которое состоялось 25 августа, оценили вице-губернаторы Андрей Кнорр, Анатолий Рожков и Игорь Толстоносов, руководители муниципалитетов. Старт празднику был дан поднятием флага, «знамя фестиваля» водрузил бригадир томских плотников, победителей конкурса прошлого года, Сергей Русс. От лица главы Томской области Сергея Жвачкина гостей и участников «Праздника топора» поприветствовал вице-губернатор Андрей Кнорр.

Работы участников фестиваля оценили вице-губернаторы Андрей Кнорр, Анатолий Рожков и Игорь Толстоносов, руководители муниципалитетов.

Он отметил, что с каждым годом в программу добавляется что-то новое, интересное. Главное - стремительно растет количество участников, а это значит, что на организаторах лежит большая ответственность по обеспечению качественного обслуживания фестиваля.

- Мы постарались создать всю инфраструктуру, все необходимые условия для наших мастеров, участвующих во всех пяти ремесленных конкурсах, и для посетителей «Околицы», - заявил Андрей Филиппович. - В этом году возведен новый, оснащенный современным оборудованием , ресторан для питания участников, приготовлена прекрасная программа на всех площадках и для взрослых, и для детей.

В этом году томичи смогли посетить несколько национальных подворий («Селькупская деревня», «Татарское подворье», «Китайский двор», «Мордовское подворье» и другие), посмотреть спектакли кукольных театров Томска, Омска, Читы и даже Германии, стать участниками первого гастрономического фестиваля. Его центральным событием стал турнир «На топорах!», в рамках которого шефы и повара томских ресторанов и кафе соревновались в приготовлении авторских блюд из местных продуктов на открытом огне. Но главные эмоции гости фестиваля получили от конкурсных работ мастеров.

Сложный выбор

Невозможно перечислить в одном материале даже имена всех мастеров и страны, откуда они прилетели на фестиваль. Чили и США, Монголия и Гватемала, Эквадор и Канада, Непал, Мозамбик, Гамбия, Китай, Франция, Германия… Каждый мастер из ближнего и дальнего зарубежья стремился показать традиции деревянной резьбы своего народа, познакомить со своими преданиями. Марко Антонио из Чили создал композицию, передающую облик мифологических героев, а мастер из Монголии Доржурен Лкхагвадорж и его команда постарались максимально реалистично изобразить властителя сибирского леса - величественного лося и главное животное монгольских степей - лошадь.

Каких только персонажей не увидишь среди готовых работ! От огромного мамонта до героя сказки «Мальчик-с-пальчик», выбрать победителей было не так просто. В итоге лучшими в номинации «Резчики по дереву» стали Олег и Алена Гладковы из Новосибирской области, композиция «Спрут» заняла первое место. Лучшей в номинации «Парковая скульптура» признана работа томских резчиков Сергея Бычкова и Олега Антуха «Ангел сочувствующий».

«Ангел сочувствующий» - лучшая работа в номинации «Парковая скульптура». Автор фото: РИА Томск

Главный приз в номинации «Архитектурный объект. Бригады» взяли Андрей Давыденко, Сергей Чернов, Эльвира Белошапкина, Евгений Кручинский - мастера выполнили деревянную композицию «Басня Крылова. «Лебедь, рак и щука». В номинации «Малый архитектурный объект. Индивидуалы» победителем стал Анатолий Галайда (Колпашевский район) с работой «Мамонт».

В конкурсе «Глиняный сказ» в номинации «Керамическая скульптура» победил Антон Тихоновец из Беларуси. В «Гончарном деле» лучшими мастерами стали Михаил Бывших из Алтая и Надежда Посевкина из Красноярска. Победителями в конкурсе «Печное мастерство» стали: в номинации «Большое костровище» — Дмитрий Шурыгин из Новосибирска, построивший «Русский очаг», в номинации «Малое костровище» — Дамир Манапов из Оренбурга, который сложил традиционный очаг XVI века. Среди кузнецов отмечены Тимофей Силич из Пскова, а также томичи Вячеслав Колба и Виктор Хохлов. Среди берестянщиков в номинации «Сохранение народных традиций в ремесле» победу одержал Сокта Дашиев из Бурятии, за «Оригинальность авторского замысла» приз получил Вячеслав Федосеев из Саянска Иркутской области. В номинации «Лучший туристический сувенир» победила Ирина Фирсова из Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа.