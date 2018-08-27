Дорогой шум: в Томской области выросли штрафы за нарушения тишины и покоя

СЕГОДНЯ 05:30 2018-08-27T06:10:47+03:00

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Томские парламентарии в ходе последнего заседания решили ужесточить ряд наказаний. В частности, шуметь теперь стало значительно дороже. Штрафы за нарушения тишины и покоя в ночное время для томичей выросли более, чем в два раза: с 500 до 1-1,5 тысячи рублей, для юридических лиц – с 5 до 10 тысяч. Кстати, шумным рецидивистам придется заплатить 2 и 20 тысяч рублей соответственно.

Уделили депутаты внимание и незаконной расклейке объявлений, вместо 500 - 1000 рублей, штрафы составят от 2 до 5 тысяч рублей. Как сообщается на сайте Законодательной Думы Томской области, мелкорозничная торговля и услуги общественного питания без документов "обойдутся" нарушителям в 3-5 тысяч рублей (ранее от 1 до 2,5 тысячи). Штрафы для юридических лиц составят от 6 до 10 тысяч.

За торговлю с рук в неустановленных местах штрафные санкции, согласно законопроекту, предлагалось увеличить с 1-2 тысяч рублей до 2-5 тысяч, однако областные парламентарии от этой нормы отказались.