2018-08-24T10:01:36+03:00
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«Праздник топора» - 2018: главные мероприятия фестиваля состоятся в субботу

В этом году в «Околице» собрались мастера из 35 стран мира и 34 регионов России
Татьяна АКТАБАЕВА
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"Праздник топора" в самом разгаре. Фото: Андрей Чирков."Праздник топора" в самом разгаре. Фото: Андрей Чирков.
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В парке «Околица», расположенном в селе Зоркальцево, продолжаются мероприятия фестиваля народных ремесел «Праздник топора». Главные события фестиваля, как сообщает пресс-служба администрации Томской области, ожидаются в субботу (25 августа).

На центральной сцене «Околицы» в 11.40, после торжественного открытия «Праздника топора», начнется концертная программа с участием лауреатов Губернаторского фестиваля народного творчества. А с 12.30 развернутся тематические концертные программы творческих коллективов из муниципальных образований «Томская мозаика».

В 15.30 состоится концерт заслуженного артиста России, баяниста-певца, создателя и художественного руководителя группы «Белый день» Валерия Сёмина (Москва). В 16.30 выступит Государственный академический Сибирский русский народный хор (Новосибирск). Завершит день концерт группы «Отава Ё» (Санкт-Петербург), который начнется 19.30.

В течение фестивального дня не будет скучно и на других фестивальных площадках. На площадке «Театральная» в 11 часов откроется II межрегиональный фестиваль кукольных театров и театров для детей «Сказочный балаганчик «Скомороха», развернутся детские игровые программы. В 14 часов начнутся мастер-классы по росписи глиняных игрушек, изготовлению тряпичных кукол, шерстяных цветов и игрушек.

На сцене Томского района в 12.30 стартует кулинарное шоу «Каша из топора», а на конкурсной площадке печников в 15.30 начнется благотворительный аукцион — продажа помпейской печи. На гончарной площадке с 12 часов пройдет показательное выступление мастера из Турции «Изготовление изделия на гончарном круге ногами», затем — лекция «История Богашевского завода» и мастер-класс «Богашевская роспись».

Кроме того, в рамках фестиваля будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где все желающие могут ознакомиться с возможностью поступления на военную службу по контракту, узнать места и условия прохождения военной службы, а так же пройти предварительное тестирование на профессиональную пригодность. Информационно - агитационную акцию «Военная служба по контракту – Твой

Выбор!» организуют Представители Министерства обороны РФ.

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